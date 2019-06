Las imágenes de la inundación en Gualeguaychú: Ya son 134 los evacuados

Sociedad Aumenta el número de personas evacuadas y cortaron calles en Gualeguaychú

En las instalaciones del Regimiento en Urquiza al Oeste hay 95 personas que fueron evacuadas de sus hogares debido a la creciente del río Gualeguaychú. En el club Black River hay 13 personas más, mientras que en el club Pueblo Nuevo hay 15 y en un hostel de la ciudad hay 11 actualmente; sumando de esa manera 134 los evacuados hasta el momento.El traslado al Regimiento de Tanques 12, que funciona como albergue para los damnificados, se inició cerca de las 18 del jueves. En más, pasadas las 21 las familias eran transportadas en los camiones del Municipio hacia el sector oeste de la ciudad. Las madres y sus hijos pequeños eran llevados en las cajas de los camiones remolcadores.Desde el área de Salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada.Esto tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.Todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 hs para tal fin.Este jueves 20 de junio y el viernes 21 de junio de 8 a 12 hs y de 15 a 18 hs se recibirán donaciones en el Hogar de Ancianos para los vecinos y vecinas afectados por la crecida del río Gualeguaychú, publica R2820.Es importante y se solicita la colaboración de quienes se acerquen en respetar los horarios establecidos para no interrumpir el descanso de las personas que viven en el hogar.