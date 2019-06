Realizan bloqueo sanitario tras caso de leptospirosis en Concepción del Uruguay

Tras la muerte por leptospirosis de hombre de 49 años, del barrio Cantera 25 en la tarde de ayer la directora de epidemiología del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, Inés Piñero, destacó que aún no se sabe a dónde la persona contrajo el virus, ya que el fallecido señaló que tanto en la zona de su domicilio, como en su trabajo y donde pescaba se podían visualizar roedores.



En cuanto a su familia, Piñero destacó que se encuentran con tratamiento antibiótico profiláctico, es decir que son tratados a pesar de no presentar síntomas para que no se enfermen suponiendo que la bacteria haya entrado. Además, se realizó en todo el barrio Cantera 25 y San Isidro un relevamiento febril, es decir, se pregunta si alguien ha tenido fiebre en la semana para detectar casos sin diagnosticar. También se desratizó y se trató a perros que puedan transmitir la enfermedad. De esta manera se confirmó que no hay otros afectados.



Esta sería la tercera muerte por leptospirosis en Concepción del Uruguay, la primera fue la de un gendarme tras verse expuesto a agua contaminada por heces mientras pescaba, la segunda fue la de Miguel Vergara, de 41 años quien trabajaba en el frigorífico "Carnes del Litoral".



Por otro lado en 2017 se diagnosticaron al menos cinco casos en La Histórica, todos relacionados con las inundaciones por la creciente del Río Uruguay. Afortunadamente todos fueron bien curados.



"Cultura de la basura"

La médica Piñero destacó que en Concepción del Uruguay se vive bajo la "cultura de la basura" y si se le generara presión a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, éstas deberían responder. "Para que no hayan ratas no tiene que haber basura, y en esta ciudad no hay cultura de higiene ni políticas publicas serias con respecto al manejo de la basura" señaló la profesional.



"Acá cerca tenemos a Cerrito, que maneja la basura de Paraná. A los residuos orgánicos los transforma en biogas y calefacciona una pileta de natación, una escuela y un comedor. La tecnología está, no hay decisión política o interés en hacerlo" comentó.



"Si la ciudad reclamara a las autoridades que no se puede vivir en la mugre, harían algo, pero no hay presión ciudadana, a la gente no le importa" lamentó.



Promueven la vacunación preventiva

Tras lo ocurrido, desde la Secretaría de Salud de la municipalidad de Concepción del Uruguay se acompañaron las acciones correspondientes para prevención. Tanto desde el Hospital Urquiza como desde la Comuna se cumplieron los protocolos ante un caso sospechoso de esta enfermedad. En cuanto a su familia se encuentran con tratamiento antibiótico profiláctico, es decir que son tratados a pesar de no presentar síntomas para que no se enfermen suponiendo que la bacteria esté presente. Además en se realizó en todo el barrio Cantera 25 y San Isidro un relevamiento febril, es decir, se pregunta si alguien ha tenido fiebre en la semana para detectar casos sin diagnosticar. De esta manera se confirmó que no hay otros afectados. En tanto que el Municipio procedió al tratamiento y vacunación de perros y animales que pudieran estar en contacto con la persona posiblemente afectada; como aún no se sabe dónde pudo tomar contacto con roedores que pudieran tener la enfermedad, se realiza desratización y vacunación en la zona de su domicilio y su trabajo (Cantera 25 y San Isidro, en zona cercana al zanjón), como también donde pescaba en zona de ranchos, en los también suelen abundar roedores. Se realizaron desratizaciones y también se trabajó en la limpieza y desinfección del SUM, donde fue velada la víctima. (Diario La Calle)