El río sigue creciendo en Gualeguaychú y trasladan los evacuados al regimiento

En la madrugada de este 19 de junio el río Gualeguaychú continuó creciendo ya las 11 de la mañana la altura en el puerto es de 4.36 metros. A raíz de esta situación, la Municipalidad decidió trasladar el centro de evacuados al Regimiento de la ciudad en Urquiza al oeste."En las instalaciones del Regimiento, cedidas por el Ejército, contamos con camas, baños, duchas y lugar para cocinar", detalló Néstor Pintos, coordinador de Defensa Civil, y agregó: "El traslado se decide debido a las actuales condiciones climáticas de bajas temperaturas y de rápida crecida del río debido a que los Galpones del Puerto pueden quedar anegados".Actualmente hay 33 personas que fueron asistidas por la Municipalidad. Desde el área de salud se solicióa especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.Vecinos de calle San Lorenzo y María Luisa Guerra, entre 25 de Mayo y Bolívar, observan con preocupación el avance de las aguas que se ha dado durante la madrugada. Algunos de ellos manifestaron aque "por la noche vieron que había un poco de agua en calle San Martín y María Luisa Guerra y se sorprendieron al despertarse esta mañana y encontrarse con el agua en la vereda".Desde el municipio se ha cortado todas las calles perimetrales a estas cuatro cuadras, donde en algunos sectores están más complicados que en otros, pero por prevención se afectó el tránsito, para evitar que los vehículos que circulan terminen, llevando el agua adentro de las casas.