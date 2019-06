Por quinto año, universidad argentina fue elegida como la mejor de Latinoamérica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó su lugar como mejor universidad latinoamericana por quinto año consecutivo. Según el ranking más consultado, el de la consultora británica Quacquarelli Symonds, la UBA cayó un puesto respecto del año pasado, pero mantuvo su posición de privilegio como la única universidad de la región dentro del top 100 mundial.



En comparación al año anterior, la UBA pasó del puesto 73 al 74, dejando atrás a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad de San Pablo, que seis años atrás lideraba en Latinoamérica.



Martín Juno, analista de QS, le dijo a Infobae: "La UBA mostró una evolución extremadamente positiva en los últimos tiempos, pero todavía tiene mucho potencial. Aunque el progreso en torno a reputación, que ha sido el motor de su desempeño, probablemente se torne más lento en los años por venir, existen oportunidades en el área de investigación. Allí la UBA muestra resultados comparativamente bajos y una estrategia exitosa podría ser la llave para catapultar a la institución al top 50 mundial".



A diferencia de otros rankings universitarios, el de QS pondera sobre todo el componente de percepción. Por eso, los dos principales indicadores son los de reputación académica y de los empleadores, que se basan en encuestas. Luego hay otros cuatro ítems cuantitativos: la cantidad de citas de investigación, la cantidad de profesores por estudiante, el ratio de profesores internacionales y el número de alumnos extranjeros.



Alberto Barbieri, rector de la UBA, le restó importancia a la leve caída y remarcó: "Lo más importante, más allá de quedar en un puesto o en otro, es mirar la tendencia en el mediano plazo: la UBA sigue estando entre el 1% de las universidades de élite y sigue siendo la primera de la Argentina".



Desde la casa de estudios, pusieron el foco en la diferencia de presupuesto. La UNAM, en el puesto 113, invierte USD 11.400 anuales por alumno. La de San Pablo, ubicada en el puesto 118, destina USD 44.300 por estudiante. Mientras que la UBA solo dispone de USD 1.200.



En total, son 13 las universidades argentinas que figuran en el ranking, dos menos que el año pasado. Cuatro de ellas mejoraron su posición, cinco cayeron y otras cuatro se mantuvieron estables. La tendencia general es de buenos resultados en percepción, sobre todo de parte de los empleadores y en la proporción profesores/estudiantes, pero muy bajos estándares en investigación. En el periodo 2013-2017, una universidad argentina típica publicó un promedio de 2.440 artículos en revistas indexadas por la base de datos Scopus; muy por debajo del promedio mundial de 11.258.



Es la primera vez que se cuela la caída presupuestaria en el ranking. "Los líderes del continente en materia de investigación siguen siendo los brasileños, y solamente una de las mejores instituciones de Latinoamérica es Argentina. Con CONICET empleando un 90% de su presupuesto en salarios y becas, y este presupuesto expuesto a recortes de manera consistente, Argentina debe ser consciente de que está creando un ambiente poco propenso a atraer talento del exterior. Los efectos se observan en nuestro ratio de profesores internacionales donde 7 de las 13 universidades argentinas empeoraron y solo dos mejoraron", planteó Ben Sowter, director de investigación de QS.



En la misma línea, Barbieri sostuvo: "Esto es un mensaje para toda la clase dirigente argentina. La universidad y la investigación científica requieren un aumento constante de la inversión para poder mantener su nivel de excelencia. Nos ocupa y preocupa la baja del financiamiento del sistema científico y técnico porque de seguir así va a impactar en el rendimiento de las universidades".



A nivel local, dos instituciones tuvieron un marcado crecimiento. La UCA se consolidó en el segundo lugar del país después de escalar 25 puestos, del 369 al 344, mientras que la UP subió 37 posiciones y alcanzó la ubicación 383.



A su vez, la UP se volvió a posicionar como la primera universidad latinoamericana en cantidad de estudiantes internacionales. Su vicerrector, Matías Popovsky, consideró: "Concebimos la educación para afrontar los desafíos de un contexto profesional internacional. Nuestras aulas son un reflejo del mundo actual: interconectado, diverso y en constante evolución".



A nivel mundial, se repite el liderazgo Massachusetts Institute of Technology (MIT) por octavo año consecutivo. El resto del top 10 se lo reparten entre universidades estadounidenses y británicas, con la excepción de ETH Zurich de Suiza.