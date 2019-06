El río superó los 3,80 metros en Gualeguaychú

El temporal que azotó a Gualeguaychú y a casi todo el litoral entrerriano no dio tregua durante todo el fin de semana. Fue grande la cantidad de lluvia caída desde el sábado hasta el lunes, casi sin pausa, de manera sostenida. Esto, rápidamente, comenzó a traducirse en la crecida del río local.



Todos los pronósticos apuntan a este martes, día en que cesarían las precipitaciones, al menos por un par de días y empezaría a salir el sol, inexistente por estas latitudes desde hace una semana.



Afortunadamente, hasta el mediodía de este martes no se han tenido que evacuar familias inundadas. Pero sí se tomaron algunas medidas de prevención. Por ejemplo: este lunes al mediodía, se resolvió restringir el tránsito en el Parque Unzué y en el Camino de la Costa, a donde sólo pueden acceder los vecinos que tengan sus viviendas allí.



"Si no se emite una nueva alerta meteorológica, deberíamos empezar a tener situaciones normales, aunque el Parque Unzué y algunas otras zonas van a permanecer cortadas por la gran cantidad de agua que han recibido", explicó este martes el responsable de Defensa Civil, Néstor Pintos.



A las 11, el río marcó en el puerto local los 3,81 metros. Sobre lo que viene, Pintos remarcó la importancia de que el viento no vuelva a soplar desde el sudeste y que "siga calmo como hasta ahora, que la diferencia con Puerto Boca siga siendo de un metro y que, obviamente, no siga lloviendo, ni acá ni en el norte, porque esa agua la terminamos recibiendo". "Tengamos paciencia" Por otra parte, Daniel Hernández, quien durante muchos años estuvo a cargo de Defensa Civil y hoy es un permanente colaborador del área, pidió que "tengamos paciencia, porque esto no va a bajar de un día para el otro".



"Son más de 7 mil kilómetros cuadrados de cuenca los que tenemos por encima, con algunas zonas con más lluvias que en Gualeguaychú, incluso, como Basavilbaso, donde llovieron 189 milímetros en estos días", explicó el especialista a El Día.



"Según lo informado por Prefectura, la diferencia entre e Puerto Boca y el Puerto Local va a colaborar para que el agua vaya desagotando lentamente", concluyó.