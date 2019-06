Murió la jocketa María Paganelli: había sufrido graves lesiones tras una rodada

El turf argentino está de luto: murió la jocketa María Paganelli, que había sufrido una rodada hace dos lunes en el Hipódromo Argentino de Palermo. Paganelli estaba internada en terapia intensiva y tenía politraumatismos más trauma craneoencefálico grave, con distintas lesiones a nivel de su sistema nervioso, como consecuencia de la propia caída.El caballo dio una vuelta sobre sí y la aplastó, con lo que también recibió lesiones a nivel cervical, costal, miembro superior y macizo facial. Según informa el sitio TurfDiario, los daños provocados a nivel pulmonar requirieron la colocación de un tubo de avenamiento pleural para expandir el pulmón y una larga serie de intervenciones. Tras el impacto, nunca recuperó el conocimiento y perdió la vida luego de varios días de internación.En la undécima competencia del lunes 10 de junio, en la silla de Dissimilar (Star Dabbler) al que también entrenaba, Paganelli cayó al piso a unos 150 metros del disco, soportando con su cuerpo todo el peso del zaino. De 43 años, la mujer era egresada de la Escuela de Aprendices de San Isidro. Ganó en 2003 el clásico Irineo Leguisamo en Palermo y tenía una hija, Delfina.Paganelli había comenzado su trayectoria turfística en 1999 y consiguió un total de 81 triunfos sobre 1316 carreras corridas, según las estadísticas del Stud Book Argentino.Aquel triunfo en el clásico Irineo Leguisamo resultó su logro más importante, en las riendas de By The Trail (Trial By Error).(1 minuto 57 segundos)