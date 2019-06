Extendieron el plazo para la renovación del certificado de discapacidad

Se extendió hasta la primera semana del mes de junio y la primera semana de julio, el plazo para que beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral puedan realizar el trámite de renovación del Certificado Médico Oficial (CMO).



Este beneficio es para quienes recibieron cartas documentos de notificación emitidas entre los días 1 y 22 de febrero del 2019, y para realizar el trámite en forma digital.



La extensión del plazo responde a las demoras que se generaron en algunas jurisdicciones provinciales en el proceso de implementación de la medida, por eso las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad decidieron extender el plazo por 30 días más para los beneficiarios que hayan recibido cartas documento emitidas entre el 1 y 22 de febrero.



"El trámite para el certificado tiene que hacerse en un centro asistencial debido a que el profesional debe evaluar los estudios que la persona se haya hecho con anterioridad", explicó a Elonce TV, la directora del Primer Nivel de Atención, Normar Hernández.



"Previamente, todos estos estudios se hacían en soporte papel y ahora, por decisión por Anses, se hacen en forma digital; lo cual generó que no solo deba hacerse la evaluación por parte del médico, sino también, la inscripción al sistema de forma digital, lo que generó que la provincia adapte sus sistemas a un requerimiento diferente", apuntó la funcionaria de Salud. Dónde se realiza el trámite "La Provincia decidió, para asegurar la posibilidad de brindarles a las personas este trámite, que en el interior, el trámite se haga en los hospitales de cabecera de todos los departamentos y en Paraná, en los Centros Regionales de Referencia (CRR) Domagk y Dr. Ramón Carrillo, y los centros de atención primaria Selig Goldin, Santa Lucía, Cecilia Grierson, El Charrúa, D'Angelo, Illia, Pagani y Puerto Viejo; además de Colonia Avellaneda y San Benito".



"Estamos tratando de evitar que el trámite tenga que hacerse en los hospitales San Martín, San Roque y Masvernat porque estamos en un periodo del año en el que esas instituciones tienen una sobrecarga asistencial importante y no queremos que además tengan este tipo de recargo por una tarea administrativa", argumentó Hernández.



"Es necesario que las personas hagan una revaluación de su estado de salud o una actualización de su salud, por eso, la evolución de la condición física de la persona y la enfermedad que lo aqueja es lo que tiene que volcarse en un sistema digital de la web de Anses, además de cargar todos los estudios complementarios", justificó.



"Y si su certificado previo fue extendido por un profesional que no es quien actualmente lo evaluará, solicitamos que lleven todos los estudios que tengan y si tienen un médico tratante que esté dentro de los hospitales que estamos tratando de evitar que se sobrecarguen, como en San Martín o el San Roque, pedimos a los profesionales que le extiendan un resumen de historia clínica para que el médico del otro centro pueda realizar la carga de datos necesaria para subir el certificado de forma digital", encomendó.



En la oportunidad, aclaró que en los centros de salud se programa un turno para que beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral puedan realizar el trámite de renovación del Certificado Médico Oficial (CMO).



"Se programaron los consultorios por la tarde, a contraturno, para tratar de utilizar en el momento que haya menos flujo de internet porque el trámite es online", indicó Hernandez.



Por último, se recuerda que la implementación de esta medida no implica ninguna baja automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.



Por consultas, se sugiere comunicarse al (0343) 420-8280/81.



