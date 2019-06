Escracharon la oficina de una agencia de viajes que estafó a 60 turistas

Noralí Cornejo y sus cuatro amigas "amantes de los viajes" compraron en mayo pasado pasajes a la empresa cordobesa Don Tours para ir a las Termas de Río Hondo."Cuando llegó ese día, 30 de mayo, nos dijeron que el viaje se reprogramaba para el 16 de junio y que teníamos que buscar los vouchers el viernes pasado. Cuando fuimos decía 'cerrado pro duelo' y ahí entendimos que nos habían estafado", explicó a"El domingo a la noche fuimos algunas a la terminal sin bolsos sabiendo que no íbamos a salir pero para ver si aparecía alguien y reclamarle. Nos dimos con unos 60 abuelos esperando en el medio del frío, ilusionados de poder viajar. Algunos tenían bastones y caminadores", agregó la mujer que es oriunda de Monte Cristo.El caso no es el primero que tiene como protagonista a la agencia de viaje Don Tours -ubicada en Rivadavia al 130- y a su dueño, Luis Darío Robledo. El verano pasado decenas de turistas cordobeses quedaron varados en Brasil cuando se enteraron de que la agencia no había pagado los alojamientos que ellos habían contratado.El abogado Carlos Nayi lleva adelante 50 denuncia contra la empresa y asegura que esta semana presentará 20 más. "Desde la primer presentación siguen sumándose denuncias. Las causas se encuentran en Fiscalía de Delitos Complejos Distrito 1", indicó Nayi."Te da mucha bronca y se te caen las lágrimas. No pueden reírse así de la gente grande. Queremos que la gente sepa para que nadie vuelva a caer", dijo Noralí con la bronca propia de sentirse estafada.