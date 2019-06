Murió Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central

El economista Aldo Pignanelli murió este sábado a la noche a los 69 años. Expresidente del Banco Central, hasta último momento se mantuvo activo en la política como asesor económico del Frente Renovador, pese a una salud resquebrajada por el cáncer de próstata que sufría.



Desde el inicio del gobierno de Maurcio Macri, Pignanelli fue crítico de la política económica de Cambiemos e insistía que no veía un "plan económico". Formaba parte del equipo de asesores económicos de Sergio Massa.



La carrera política de Aldo Pignanelli comenzó en 1986, cuando se desempeñó como secretario de Economía de la municipalidad de Moreno. Luego fue asesor con rango de subsecretario en la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires entre 1989 y 1991, y luego asesor Financiero del Directorio del Banco de la Provincia de Formosa (1992-1997).



En 1996 fue consultor financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de 1997, ocupó el cargo de director y vicepresidente del Banco Central, cargos desde los que participó de las Comisiones de Administración, Operaciones y Control y Administración de Reservas.



En la salida de la crisis de 2001, Pignanelli llegó a la presidente de la autoridad monetaria, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, cargo que ocupó entre julio y diciembre de 2002. Desde ese lugar tuvo un rol activo en el equipo económico de aquel gobierno junto a Roberto Lavagna.



"La Argentina no necesitaba grandes inversiones para ponerse en marcha porque ya tenía un aparato productivo que había sido instalado en la década anterior, como, por ejemplo, en el sector automotriz", contó Pignanelli sobre aquellos años de la salida de la crisis.



Al conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de sentidos mensajes y homenajes. "Profundo pesar por la partida de Aldo Pignanelli. Gran profesional, apasionado por Argentina pero, sobre todo, un excepcional ser humano", expresó el actual candidato a presidente Roberto Lavagna, y ministro de Economía cuando Pignanelli conducía el Banco Central.



"Que Dios te bendiga, querido amigo", escribió en Twitter Aníbal Fernández. "QEPD Querido amigo Aldo Pignanelli. Vamos a extrañarte", fue el mensaje que eligió Marco Lavagna. "Querido Aldo con enorme tristeza y desconsuelo te despedimos Siempre nos guiaste en el camino del Desarrollo con justicia social, tu integridad y firmeza en defensa del trabajo argentino no podremos olvidar Dios nos permita continuar con el camino que siempre nos marcaste", se despidió José Ignacio De Mendiguren en su cuenta de Twitter.