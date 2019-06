Confirmaron el hallazgo de un murciélago con rabia en Concordia

Desde la Seccional de Médicos Veterinarios de Concordia informaron de la presencia de un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro hallado en el Parque San Carlos. Difundieron medidas preventivas a tener en cuenta.



La confirmación llegó este viernes desde el Centro Especializado en Zoonosis de Resistencia, Chaco, que realizó de forma oficial el análisis. Si bien las pruebas de Inmunofluorescencia fueron positivas para Rabia se procede a realizar las pruebas biológicas a fin de corroborar el diagnostico anterior.



El alerta por dicha entidad se emitió en forma temprana debido a la gravedad de la enfermedad. La rabia es una enfermedad infecto contagiosa con algo índice de mortalidad en animales y humanos, informaron desde la Seccional. La medida más importante es la prevención mediante el control y la vacunación de animales domésticos. Medidas preventivas - Vacunar perros y gatos contra la rabia con vacunas autorizadas bajo supervisión de un veterinario matriculado. El profesional expenderá un certificado sellado y firmado, informando fecha de vacunación y de vencimiento de la misma.



- Si no recuerda si su mascota está o no vacunada, esta debe ser vacunada. Es una dosis al año y se puede colocar a partir de los 3 (tres) meses de vida en perros y gatos o según criterio veterinario.



- Si usted es mordido por un perro o gato debe acudir de forma inmediata a un centro asistencial para su atención; no subestime el evento.



- Debe realizar la denuncia correspondiente ante Inspección Veterinaria Municipal a fin de que se establezca la observación del animal por el término de 10 (diez) corridos.



- Si se observa un murciélago caído no tocarlo con las manos, colocarlo en un recipiente y comunicarse con Inspección Veterinaria Municipal a fin de poder enviar a analizar el animal.



- Los murciélagos tienen hábitos nocturnos, si se los observa de día o con alternación del comportamiento en el piso no los manipule con las manos bajo ningún aspecto.



- No extermine los murciélagos, son eslabón importante de la cadena alimentaria y cumplen una función específica en la naturaleza.



- Si su perro o gato estuvo en contacto con un murciélago informe a su veterinario de forma inmediata.



- Recuerde que su veterinario está capacitado para informarle el proceder que debe tomar con respecto a esta y a otras enfermedades que se transmiten de animales al ser humano.



- Sea responsable de la salud pública, controle periódicamente sus mascotas con un profesional matriculado.