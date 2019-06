Representante de modelos explicó su visita en Crespo tras intervención policial

Policiales Padres en alerta por representantes de modelos que merodeaban escuelas

Personal de la Comisaría de Crespo inició este jueves tareas investigativas que derivaron en la identificación de un hombre de 27 años y otro de 42, radicados en Buenos Aires, representantes de una agencia de modelos, quienes minutos antes fueron divisados frente a establecimientos educativos secundarios de la ciudad. La tarea policial comenzó a raíz de la consulta telefónica de directivos de dichas entidades, quienes comunicaron que estas personas, supuestamente estaban ofreciendo a jóvenes estudiantes, incorporarse al staff de esa empresa, para lo cual les entregaban una tarjeta con contactos vía telefónica, mail y página web.Desde la dependencia policial local se informó aque no se advirtieron irregularidades de tipo delictivo, no obstante se recomendó a la población juvenil "estar atenta y comunicar a sus padres, la escuela o la policía, ante cualquier situación sospechosa".Y continuó: "Una modelo de Crespo trabajó con nosotros hasta que se fue a vivir al sur, pero seguimos con su familia en contacto por Facebook. Por la mañana, me escribe la hermana y me dice, '¿estás en Crespo visitando escuelas..?, porque hay alguien con tu nombre que está en el colegio'. Le dije que 'soy yo' y fue ahí que me comenta que estaba viendo que había toda una situación y advertían a los padres que tenían que llamar a la policía.. Inmediatamente me comuniqué con la comisaría, me dijeron que sería bueno que pueda acercarme a la dependencia, lo hice, tuve una charla, vieron mis antecedentes y quedó todo aclarado".A pesar del mal momento, dijo que "igual todo esto me dio como un poco más de publicidad.. Vamos a estar hasta el sábado en Crespo y después volveremos a Buenos Aires, pero vamos a seguir viniendo", aseguró a