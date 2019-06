Parte médico del anciano hallado: está bien aunque "perdido y deshidratado"

Policiales Hallaron al hombre de 79 años que buscaban desde el miércoles

Parte de salud

El sub jefe de la Departamental de Policía Concordia, comisario inspector Juan Antonio Beguerie, detalló aspectos del operativo de localización de Ernesto Milton González, el vecino de 79 años que pudo ser encontrado este viernes, cuando deambulaba en cercanías de la ruta nacional 14.En el rastrillaje ? que comenzó el pasado miércoles ? intervinieron agentes de la División Operaciones y Seguridad; la sección Cuerpo y Guardia; la sección Policía Canina ? con la perra "Bianca" ? la Policía Montada y hasta la sección Guardia Especial; con la utilización de un drone.En declaraciones radiales, el funcionario policial contó que "cuando lo encontramos estaba desorientado, como perdido". Pero, durante "todas esas horas se supo resguardar en el monte", mencionó el uniformado. Destacando que "se ve que tenía idea de lo que estaba haciendo pero no de dónde estaba, ni de cómo volver".Un junio atípico en cuanto a los fríos esperables contribuyó a que el hombre de avanzada edad pudiera no comprometer seriamente su vida. "A pesar de estar como perdido, el instinto de supervivencia lo tuvo y si bien la lluvia trajo sus complicaciones, el que no hiciera el frío de otros junios, fue determinante", explicó el comisario inspector.El dato más urgente era conocer el estado de salud de González, luego de haber sido revisado por profesionales en el hospital Delicia C. Masvernat. "Si bien lo encontraron desorientado, perdido en tiempo y espacio; además de sus problemas propios de la edad ? con complicaciones en los riñones, por ejemplo ? estaba dentro de los parámetros normales", detalló Beguerie.Lógicamente, y dado que hacía 48 horas que no ingería agua y comida de forma normal, "estaba un poco deshidratado, por lo que lo debieron suministrarle suero", agregó el sub jefe de policía."Dentro de lo que sufrió está bien", remató.Fuente: LT 15.