Llega el invierno y las enfermedades: Recomendaciones para evitar los virus

Los virus

Recomendaciones

El 1º de junio comenzó a funcionar en los hospitales y centros de salud entrerrianos, la posta respiratoria, que implica la atención diferenciada a los niños hasta 5 años con patologías respiratorias en un consultorio especial.A una semana del inicio del invierno, desde el hospital San Roque indicaron que se están atendiendo entre 25 y 30 pacientes por día; mientras que cuando se registra el pico de enfermedades, la cifra asciende a 60 y 70 niños."Por el momento nos encontramos estables, no ha habido un aumento significativo si lo comparamos con el año anterior; lo que no quiere decir que en el transcurso de los días no empecemos a tener ese aumento que ya se está avizorando a nivel nacional", expresó aLucia Godoy, a cargo del Nodo Epidemiológico.Entre las principales patologías,Asimismo, Godoy remarcó que l. Si todos acuden al nosocomio, la guardia "colapsa con tantas consultas".Por su parte, el Dr. Fabián Cortopassi explicó que, y todos tienen un inicio, un pico y un descenso."Siempre, incluso los pueden repetir, por eso las postas se establecen durante tres meses, y a veces se extienden hasta septiembre", todo depende del clima., siempre. Abrir ventanas, sin importar si hay o no humedad;- Cuando se calefaccionan los ambientes, tener en cuenta queporque esto genera intoxicaciones;porque hay humedad o para secar ropa;porque los virus van mutando.En el caso específico de los, el profesional recomendó. Al tiempo que destacó la importancia de no sobreabrigarlos. "El", mencionó.Finalmente, y haciendo referencia a los establecimientos educativos, recomendaron "profundizar la higiene y limpieza en las áreas altamente tocadas, como los pupitres. Además del lavado de manos y ocupar el ángulo del codo para estornudar o utilizar un pañuelo".