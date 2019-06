Prohíben la comercialización de un aceite de girasol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país del aceite de girasol marca "Girasoles del Molino" porque está "falsamente rotulado" y no tiene registro de establecimiento y de producto.



"Es en consecuencia ilegal", dispuso el organismo en la disposición 4849/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial.



Se trata del producto "aceite de girasol marca 'Girasoles del Molino', Contenido Neto 10Lts." con fecha de vencimiento en febrero 2021, fraccionado por el RNE N° 02-033.980.



El Registro Nacional de Establecimientos, más conocido por las siglas RNE, es el certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios. En este caso, la razón social y el domicilio del rotulo del producto investigado "no se corresponde con el RNE N° 02-033.980 indicado en el mismo".



"Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos", dispuso la Anmat.



"Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: Aceite de Girasol, marca Girasoles del Molino, Cont. Neto 10 litros, Fecha de vto.: Febrero 2021, Fraccionado por RNE N° 02-033.980, Localidad: Castelar - Buenos Aires", dice el comunicado.