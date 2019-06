La próxima semana será atípica, con dos feriados y sólo tres días hábiles

La semana próxima será muy particular, ya que habrá sólo tres días hábiles. El lunes 17 de junio será feriado en conmemoración del Paso de la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Es por ello que el fin de semana será largo.En tanto, el jueves 20 se recuerda el Día de la Bandera por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este feriado no es trasladable, por lo que se mantiene en esa jornadaAunque no refiere a los feriados, en medio del fin de semana largo por el feriado del 17, el tercer domingo de junio se festejará el Día del Padre.