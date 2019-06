Muerte del niño de 10 años: El fiscal dio detalles y el resultado de la autopsia

Resultado de la autopsia

El fiscal dijo que continúa la investigación por la muerte del chiquito de 10 años que se habría quitado la vida en el barrio "El Martillo" de la ciudad de Concordia.Lo confirmó el fiscal Martin Nuñez, "conforme a lo que han mencionado familiares y vecinos en este lamentable hecho,, sobre todo teniendo en cuenta la edad del nene", señaló el fiscal al dialogar conSegún Nuñez, los familiares "después contaron que ese día se demoró entre diez y quince minutos y como no regresaba, salieron a buscarlo y vieron que se había quitado la vida ahorcándose, era en una calle", relató el fiscal y agregó que "si bien no había iluminación,y el chico no tenía teléfono, no había ninguna carta", reiteró Nuñez.El fiscal calificó el caso como atípico y adelantó que el informe forense del deceso del niño fue "asfixia por ahorcamiento"."Luego de entrevistar a las. También se perdía en el campo, es una zona semi rural, un lugar de libre acceso y no había otra hipótesis. Igual seguimos investigando, la autopsia será remitida a fiscalía y, en principio, el forense informó que no había nada raro y que concluiría que fue asfixia por ahorcamiento", detalló el fiscal.