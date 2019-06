Humedad: Aumentan las afecciones en las vías respiratorias y la piel

Ante tantos días de humedad en la ciudad,consultó a un médico alergista cómo afectan las inclemencias climáticas en la salud de las personas."Estos días de humedad, además de los cambios bruscos de temperatura, han provocado", confirmó ael Dr. Nicolás Calí.Fue en ese sentido que reveló que acudieron a consultas, "pacientes con síntomas de picazón o rash cutáneo que se agudizaron por la humedad, porque aumenta la sudoración con esta temperatura que se ha elevado"., resaltó el médico."En pacientes con, con congestión de la nariz, se agudiza esa sintomatología por la inflamación que producen los cambios osmóticos de la humedad y hacen que aumente su sensación de picazón", explicó el alergista."En estos días de humedad, a los pacientes les pica la garganta, la lengua, la oreja, la nariz, y esa picazón termina en estornudos y una congestión bastante molesta", advirtió al respecto.De acuerdo a lo que comunicó el profesional, estas inclemencias climáticas también afectan a los chicos, sean o no alérgicos."Los niños están con muchaY una de las formas de tratarlos es con purificantes de secreciones, soluciones hipertónicas, que permiten que se alivie la congestión en la nariz", refirió el Dr. Calí."Muchos casos de sinusitis y laringitis en pacientes agotados por tanta tos", comentó. A lo cual instó a "tener paciencia y medicarse bien"."La tos tiene un tiempo de evolución, porque en un proceso normal, puede extenderse hasta dos meses", informó, y remendó jarabes o caramelitos antitusivos.Respecto de los, aclaró que, "el asma, que es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, requiere de un desinflamatorio".Fue en esa línea que diferenció: "El salbutamol se usa solo para las crisis, pero no es desinflamatorio", con lo cual, el médico encomendó a los pacientes asmáticos no dejar las medicaciones y mantener los controles periódicos."Con estos días de humedad, en el caso de los asmáticos, si se les cierra el pecho es porque dejaron la medicación o no saben medicarse bien", advirtió, y recomendó, dependiendo de caso particular, "corticoides, ya sea en spray nada o broncodilatadores, antialérgicos y antiinflamatorios".