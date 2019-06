Un recurso judicial dejó sin efecto la detención de la maestra maltratadora

Imputación

Los abogados defensores de la maestra que zamarreó e intentó asfixiar a una beba de 4 meses en un jardín maternal de La Plata presentaron ayer un recurso de eximición de prisión que, momentáneamente, deja sin efecto el pedido de detención ordenado por el juez de la causa.La defensa de Paula González, la docente acusada por atacar a una beba en el jardín "Aventuras en pañales", ubicado en calle 40 entre 8 y 9, presentó un pedido de eximición de prisión y el planteo dejó por ahora sin efecto el pedido de detención de la mujer que formuló el juez de Garantías Guillermo Atencio, hasta que la justicia resuelva.La maestra fue imputada por el juez Atencio por el delito de "homicidio en grado de tentativa por dolo eventual". En la resolución en la que consiente la detención de la maestra, Atencio también sugirió al fiscal penal Marcelo Romero que "impute a la directiva y/o dueña del jardín por el delito de omisión en los deberes de cuidado".En esa línea, la abogada de la familia de la niña, Martina Raffetto, reconoció que el próximo objetivo de los padres era que imputen a las autoridades del jardín, señaló"Lo de las autoridades es un papelón, el juez en su escrito le sugiere al fiscal que haya una imputación a los directivos porque tienen responsabilidad", explicó Raffetto.

Además, la abogada agregó que la directora del jardín, Gabriela Nicoletti, se presentó espontáneamente a declarar en la fiscalía y reconoció que González nunca presentó el titulo de docente y argumentó que lo tenía en la casa de un familiar."La tuvieron tres años sin título y asumió que cuando vio los videos -en los que se ve como la mujer zamarrea y maltrata a los bebés- su abogado le sugirió que no lo comente con el resto de los padres del jardín", apuntó.González se recibió de docente de nivel inicial en 2013, tras cursar en el Instituto Guido de Andreis de nuestra ciudad, y es quien aparece en las imágenes maltratando a la beba de 4 meses.La dueña del Centro de Atención y Desarrollo Infantil C.A.D.I "Aventuras en Pañales", que está clausurado desde hace una semana, declaró hace unos días en la fiscalía a cargo de la investigación por maltrato de una maestra a una bebé de cuatro meses a la que zamarrea, insulta y tapa la cara con una manta.Se trata de Gabriela Fernanda Nicoletti, autoridad de la institución educativa quien dijo, según la declaración a la que pudo acceder minutouno.com, que el día en que sucedieron los hechos con Pili, la beba de cuatro meses, ella no escuchó "nada anormal".La mujer contó que ese día se encontraba en el patio de juegos realizando actividades con los chicos más grandes. En su testimonio, la mujer contó que en la dirección tenían acceso directo a las cámaras de seguridad de todas las salas, pero que nunca vieron nada anormal, publicó"Ese día vinieron los papás mostrándome un video casero que le habían hecho a la bebé donde me muestran y constaté que tenía un moretón en el brazo y unas marcas arriba del moretón como si fueran uñas. Les dije que las cámaras de seguridad estaban disponibles para ellos", explicó Nicoletti.La mujer contó que, cuando accedió a las cámaras de seguridad, constató el maltrato. "Hablé con mi abogado y procedí al despido con justa causa. Mi abogado me aconsejó que no le diga nada a los padres sobre cuál había sido el accionar de Paula. Me dijo que les dijera que hubo una actitud que no nos había gustado", declaró la mujer.Nicoletti contó que cuando le preguntó a la docente por qué le tapaba la cara a la beba con una manta, esta respondió: "Por el tema de la luz".