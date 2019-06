Con 10 años, perdió el celular con los videos de su mamá fallecida y pide ayuda

Ayudemos a este nene a encontrar su celular, tiene videos y fotos de su mamá que murió, y no los quiere perder????? pic.twitter.com/WhwukLSDBm — Lu pisana (@luchi_pisana) 12 de junio de 2019

"Hola, soy Gino López. Hoy me olvidé mi celular en un remis que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito", arranca el video de Gino López, pidiendo ayuda para recuperar el teléfono celular con los recuerdos de su madre. Oriundo de la ciudad de Córdoba, del barrio Renacimiento, el nene vive con sus abuelos y pide ayuda para recuperar el aparato."Cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso", dice en un fragmento de la grabación que conmueve a toda la provincia. El teléfono que busca es Samsung J7 Prime.El último sábado, Gino se subió a un remis junto a su abuela Dora, y al bajar se olvidó el celular en el asiento de atrás."Estoy segura que el remisero no lo tiene, lo conozco y es muy buena persona", le dijo la abuela al sitio ElDoce.tv, y contó que otros pasajeros se subieron al vehículo pero que nadie alertó haberlo encontrado."Que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa", finaliza el video del nene.