Los dólares de los bolsos de López, serán para hospitales: Qué haría el Garrahan

Los U$S 9 millones de los bolsos de José López serán destinados a los hospitales Garrahan y Gutiérrez. Aunque todavía no fueron notificados oficialmente por la Justicia, el dato se confirmó cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 1 leyeron el veredicto este miércoles. En su resolución, detallaron que tanto el dinero como los relojes de lujo que intentó esconder el exfuncionario en un convento de General Rodríguez serán decomisados y puestos a disposición del Garrahan y del Hospital Gutiérrez.Carlos Kambourian, presidente del Garrahan, aseguró que cuando escucharon la noticia por los medios se entusiasmaron mucho. Sin embargo, aclaró que prefieren ser cautelosos y no adelantarse hasta tener efectivamente los fondos depositados.El director explicó que una vez que el TOF 1 emita una comunicación oficial, se pondrán en contacto con el departamento jurídico de la institución. Teniendo en cuenta experiencias anteriores, este proceso podría demorar varios meses, en caso de que el condenado apele el fallo.A pesar de los reparos, Kambourian ejemplificó en qué podrían invertir esos u$s 4,5 millones, que representan el 4% del presupuesto anual que maneja el hospital ($4600 millones)., detalló el presidente consultado por. Pero no sería el único posible ítem de la lista.El Tribunal Oral Federal 1 condenó a seis años de cárcel al exsecretario de Obras Públicas, José López, por los bolsos con US$ 9 millones que intentó esconder en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.Los jueces declararon culpable al exfuncionario por el delito de enriquecimiento ilícito. A su vez, absolvieron a la monja Celina Inés Aparicio, y penaron con dos años de cárcel -en suspenso- a María Amalia Díaz, esposa de López.En el fallo judicial, se ordenó decomisar los u$s 9 millones y los relojes marca Rolex y Oster incautados. Los bienes se repartirán en partes iguales entre los hospitales Garrahan y Gutiérrez. Según dispusieron los magistrados, se tomó la medida para que "se puedan satisfacer sus necesidades y para dar a lo incautado un fin de utilidad pública". En la misma medida, pedida por el fiscal federal Miguel Ángel Osorio y la Oficina Anticorrupción (OA), incluyeron a la propiedad que tiene el exsecretario K en Tigre.