Masiva y emotiva marcha pidiendo justicia por joven asesinado en Gualeguaychú

Una masiva concurrencia se dio cita a la convocatoria realizada para este miércoles por un grupo de apoyo a la familia de Lucas Bentancourt quién fue asesinado en el barrio 338 viviendas "Francisco Ramírez" de la ciudad de Gualeguaychú.Más de tres cuadras de vecinos participaron en un recorrido cargado de emoción, bronca y de intenso pedido de justicia.Encabezaba la marcha la familia de Lucas a quién se la vio conmovida durante el trayecto pero con la fuerte contención de aquellos que participaron de la misma.Así se vio representantes de diferentes clubes de Gualeguaychú, escuelas de fútbol, alumnos, docentes y directivos de la Facultad de Bromatología, casa de estudio en dónde Luís el papá de Lucas, trabaja desde hace muchos años, según la crónica publicada porTambién la gente de los comercios salía en señal de apoyo recibiendo carteles que pedían justicia y que eran colocados a los locales.A lo largo de la marcha la gente fue multiplicando las pancartas con la imagen de Lucas. Uno de los altos que tuvo la recorrida fue en la Jefatura Departamental de Policía, en dónde las más altas autoridades encabezado por el jefe policial comisario Cristian Ormachea aguardaban el paso de la manifestación.Allí se vivió un momento de emoción cuando el padre de Lucas abrazó fuertemente al jefe policial agradeciéndole por el trato y por la resolución casi inmediata que tuvo la investigación policial.Luego el punto final fue en Tribunales en dónde el grito de justicia retumbaba intensamente. Se leyó una proclama: "No solo mataron a Lucas, mataron a la sociedad. No queremos que le den a Genaro Gutiérrez, una prisión condicional, sino que sea efectiva para que Lucas pueda descansar en paz"."No dejaremos que esto quede impune. Hoy nos toca vivir esta desgracia, porque nadie nos escuchó, porque miraron para otro lado. Los jueces y fiscales creen más en los delincuentes que en la sociedad", expresaron.Luego el hermano de Lucas, Francisco Bentancourt, manifestó: "Es demasiado el apoyo y afecto que recibimos. A nosotros nos tocó la pérdida que nos tocó. Queremos justicia en serio, porque nadie hizo nada con ese chico que desde los 10 años tenía problemas y nadie hizo nada, porque no tuvo el acompañamiento para tratar las adicciones que tenía. Estamos en contra del sistema judicial en donde la gente sale y mata como a un perro como le pasó a mi hermano, y es lo que no queremos".Durante el recorrido de la marcha hubo imágenes sumamente emotivas, donde se pudo comprobar el afecto por parte de vecinos y gente vinculada al fútbol infantil al papá Luis, reconocido por ser un histórico entrenador de las divisiones menores.Los jóvenes futbolistas fueron desfilando frente a Tribunales para contener en un fuerte abrazo a su querido entrenador en un momento de enorme emoción para quienes estaban en el lugar.Un tiempo largo tuvo que pasar para desconcentrar a la gran cantidad de vecinos que participaron, porque cada uno de ellos quiso extender la mano y un cálido abrazo a la familia, manifestando el compromiso de estar muy cerca en el reclamo de justicia.