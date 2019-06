Un número importante de adultos y niños todavía no se vacunaron contra la gripe

Los servicios y la dirección del Hospital Centenario Gualeguaychú concretaron una puesta en común de las estrategias preventivas ante la llegada de la época invernal.El director Hugo Gorla indicó que "aquí planteamos la necesidad asistencial para realizar los controles adecuados y generar los paneles de testeos virales para anticiparnos a lo que pueden ser las semanas más intensas en los tratamientos respiratorios".A su vez, Elina Villarreal, integrante del Nodo, expuso que frente a la aparición de las "enfermedades de tipo influenza estamos bien, con una población controlada y una situación epidemiológica que se mantienen estable, sin grandes cambios, respeto al año pasado"."De la reunión participó el equipo directivo y los planteles profesionales de las áreas de Clínica, Pediatría, Neumonología, Infectología, Farmacia y Terapia Intensiva para evaluar las infecciones respiratorias agudas, principalmente, relacionadas a síndromes gripales o Influenza. Se recopilaron los datos estadísticos del transcurso del año y se compararon con periodos anteriores. Se renovaron y sostuvieron los criterios de diagnóstico, internación, además de remarcar la necesidad de incentivar la vacunación", precisó Carlos Gauna, coordinador Departamental de Salud.Sobre ese punto, Villaruel detalló que "permanece la convocatoria a la población objetivo para ser vacunada. Notamos una baja cobertura pediátrica ya que sobre 2.500 dosis sólo fueron 848 los niños vacunados. En total, en el Departamento se aplicaron 11.548 dosis, la mayoría repartidas entre el Centenario, los hospitales regionales y centros de Salud provinciales con 7.660 pacientes a los que se sumaron las 3888 vacunaciones en los CAPS municipales".Sin embargo, hay que reforzar la convocatoria ya que son unas 5.000 personas menos que el año pasado, aunque es necesario aclarar que no hay un registro certero sobre la aplicación en farmacias privadas o en PAMI."Creemos que influyó mucho la tardanza de la llegada de vacunas provistas por el Gobierno Nacional, que se demoró más de un mes de lo previsto", recalcaron las autoridades del Centenario."Las comparaciones se manejan por medio de los corredores endémicos a partir de la recolección de datos que hace el Nodo Epidemiológico y así vamos siguiendo año tras año cómo se comportan las distintas enfermedades. Tanto el invierno pasado como el que se aproxima no tienen características tan severas y eso favorece que el número de pacientes esté dentro de lo esperable, nunca en zonas de riesgo o alerta, pero eso no significa bajar la guardia", argumentó Carlos Gauna.En la semana 23, el tipo de influenza A que circula es el H3N2 y se comenzó a percibir un aumento mínimo de neumonía y bronquiolitis en pediatría y adultos que se corresponde con la época. "Está bien en claro que la mejor barrera es la vacuna. No hay que hacer una vacunación a granel de la población, sino que hay que enfocarse en los grupos de riesgo. Sabemos que en los primeros días se concurre con mucho énfasis pero luego decae o se relaja la demanda y eso es un error", insistió Gauna.Entre los principales grupos a inocular se cuenta a personal de salud; enfermos con inmunosupresión, cardiopatías, obesidad o diabetes; los niños entre los 6 y 24 meses; las puérperas y adultos mayores de 65 años que anualmente son pasibles de vacunación.