Autopsias: Demora en la entrega de cuerpos "no es responsabilidad de forenses"

El jefe del Cuerpo de Forenses de Entre Ríos, Luis Moyano, aclaró que la demora en la entrega de cuerpos no es responsabilidad de ellos, sino que manifestó que una vez culminada la pericia, continúa la cadena hasta que el cadáver es entregado a los familiares.



Explicó a Elonce TV a que son "tres médicos que nos dividimos en turnos de una semana cada uno, sobre todo para realizar las autopsias. Unos hacen toda la parte de lo que es tanatología, otros tanatosemiología y además se atiende a la gente que llegar al consultorio para revisar por lesiones, amparos, violencia de género y demás".



Dio cuenta de que "se realizan en promedio 30 autopsias por mes. Las mismas se llevan adelante por la mañana o la tarde. No se hacen por la noche, puesto que es una pericia que no se puede repetir. Hay que estar muy atento y despierto. No se hacen autopsias durante la noche en ninguna parte del país", aclaró.



Moyano afirmó enseguida que "no puede haber demoras" en la realización de esta tarea "salvo en casos de mala praxis, cuando las pericias se hacen cruzadas en otras ciudades de la provincia, porque uno conoce a los profesionales o centro médico", por lo cual, ejemplificó que "si la muerte ocurre en Paraná, a la autopsia no la realizará ningún forense de esta ciudad". Y amplió: "En esos casos conservamos el cuerpo porque no tenemos la historia clínica ni los antecedentes de la víctima que necesitamos para practicar la autopsia. Una vez que los mismos son enviados por los fiscales de donde sucedió el hecho, nosotros practicamos la autopsia".



"Nosotros no tenemos contactos con las familias, quienes les explican los pormenores son los fiscales", añadió.



"En un 90 por ciento no hay demoras en la entrega del cuerpo. Nosotros finalizamos la autopsia, le avisamos al fiscal y hacen la entrega del cuerpo, que es lo que demora, no por una cuestión nuestra. Es una cadena que, tras la realización de la autopsia, continúa en la seccional donde ocurrió el hecho, por lo que, a lo mejor nosotros culminamos la pericia a las 20 y el cuerpo sale a las 3 de la madrugada del día siguiente, pero es un tema administrativo no nuestro", precisó.



Si bien consideró que "nunca es suficiente el personal, pero podemos trabajar cómodos. Hubo hace muy poco un concurso y se incorporó una médica forense para casos de violencia de género o violaciones, por lo que seremos cuatro. Con esa cantidad podemos trabajar bien".

Informó que "las autopsias son por lo general por indicios de criminalidad o muerte violenta. De lo contrario, muchas son autopsias con examen externo del cuerpo, que son aquellas en las cuales no encuentran al médico de cabecera" para emitir el certificado de defunción.



Asimismo, admitió que "con los niños y bebés es muy distinto. Nos cuesta más, pero hay que hacerlo".



Finalmente, el profesional sostuvo que a partir de las exigencias de casco y los controles en ese sentido "bajó un montón la cantidad de autopsias que hacemos por muertes en accidentes de tránsito", en cambio por accidentes de autos "sigue igual". Elonce.com