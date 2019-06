Médico que acudió a votar salvó la vida a mujer que cayó por las escaleras

Foto: Una anciana cayó por las escaleras de la escuela donde votó.- Crédito: FM Estación Plus Crespo

Una mujer de 78 años de edad, emitió su voto en la Escuela Técnica Nº 35 de Crespo, donde la totalidad de los cuartos oscuro se encontraban sobre la planta alta del edificio educativo. Si bien los adultos mayores podían solicitar que se les baje la urna para votar, éste no fue el caso, y la electora prefirió no hacer uso del cuarto oscuro accesible. La mujer -que llegó junto a su nieta de corta edad- sufrió un grave accidente.



Supo FM Estación Plus Crespo que la señora mayor estaba bajando las escaleras, cuando cayó en los últimos escalones, dándose un fuerte golpe en la cabeza. De hecho, presentó heridas en la frente y el cuero cabelludo.



Casualmente se hallaba en el lugar para sufragar, el Dr. Juan Pablo Schonfeld, médico que le salvó la vida a la mujer mayor. Ante la perplejidad de los presentes, el profesional tomó inmediata intervención. La misma estaba sin pulso al momento de ser asistida, por lo que inmediatamente le practicó RCP, logrando reanimarla. "Presentó un paro cardio-respiratorio", indicó el profesional.



La señora fue trasladada por el servicio de emergencias de la ciudad, hasta un centro asistencial para la continuidad de su atención.