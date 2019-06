A un año del hundimiento del Rigel, las familias de las víctimas piden Justicia

Este sábado se cumple un año del último contacto del pesquero marplatense Rigel que se hundió en las costas chubutenses en momentos en donde los familiares de los tripulantes muertos y desaparecidos reclaman justicia."Lo dejaron abandonado en el mar. Ni siquiera un animal merecía ser abandonado así", denuncian los familiares sobre los restos que están a 93 metros de profundidad cerca de la costa de Punta Tombo.El "Rigel" había zarpado con nueve tripulantes a bordo el martes 5 de junio del Puerto de Mar del Plata rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos. Tres días después, en plena madrugada y durante un temporal con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y olas de seis metros, se perdió contacto de radio. El operativo de búsqueda se puso en marcha aquella mañana, primero con hallazgo de cajones y la radiobaliza de la embarcación, y luego el rescate de los restos del capitán.Tras 23 días de búsqueda el pesquero fue hallado a 93 metros de profundidad y 44° de latitud sur y 62° longitud oeste, aguas adentro del Mar Argentino, donde la ciudad más cercana es la chubutense Punta Tombo.La causa se tramitó en la justicia de la Ciudad contra la empresa Pesca Nueva SA que tenía a la mayoría de los tripulantes en negro y una embarcación que no estaba en condiciones de zarpar. "Tenemos trabados embargos sobre los permisos de pesca de la empresa, un embargo sobre las cuentas bancarias por $ 14 millones y tenemos bloqueados los fondos por u$s 750 mil que iban a recibir de Mapfre la compañía de seguros que había asegurado el casco", sostuvo Nicolás Schick el letrado que representa a varios familiares.Además, el abogado explicó que se denunció a la ART por no haber pagado a los familiares en tiempo y forma. Se reclama también una reparación integral por los daños y perjuicios y solicitaron una sanción ejemplar "para que esta no vuelva a suceder", completó."Las empresas pesqueras deben entender que los barcos deben zarpar cumpliendo todas las normas de seguridad e higiene y que se invierta en prevención y seguridad", lanzó Schick.Según el profesional, los tripulantes cobraban en negro gran parte del salario lo que llevó a reducir las indemnizaciones, además sostiene que fueron engañados por los abogados que solo los guiaron a firmar papeles. "Estamos trabajando en la nulidad de esos acuerdos y reclamando las diferencias indemnizatorias", explicó.Para concluir recordó que los familiares están atravesando una situación muy delicada por cumplirse un año de la tragedia. "Esperan que se haga justicia con condenas ejemplares y reclaman que bajen los buzos a buscar los cuerpos", cerró.