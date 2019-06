Retiran del mercado un lote de un antifebril para niños de reconocida marca

Antecedentes con el Ibuprofeno

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este viernes que la firma Pfizer SRL inició el retiro voluntario del mercado de un lote de Ibupirac. Precisamente, el "Ibupirac/Ibuprofeno 4 g/100 ml, Suspensión 4%" en su presentación en un envase por 90 ml, certificado N° 35918. El lote es el codificado como I258, con vencimiento 03/2020.El producto se encuentra indicado como antiinflamatorio no esteroideo (AINE), analgésico y antipirético. La medida fue adoptada, aclara, "como consecuencia de un resultado fuera de especificación del contenido de propilparabeno sódico (conservante) y de la ausencia del excipiente laurilsulfato de sodio"."Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado, y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a la partida detallada", detalla la ANMAT.A comienzos de mayo, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) recomendó realizar "un uso responsable" del ibuprofeno, luego de que la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos de Francia (ANSM) advirtió sobre posibles riesgos por el consumo de este medicamento.La ANSM advirtió sobre la relación entre el consumo de Ibuprofeno y un posible riesgo de agravamiento de infecciones, lo que produjo un revuelo a nivel mundial.En Argentina la ANMAT en su momento informó que "continúa analizando, en consulta con las sociedades científicas, el ingrediente activo con el objeto de realizar una evaluación constante del mismo".Por ello, desde COFA se recomendó hacer un "uso responsable" del ibuprofreno, que es uno de los productos más populares en el país con 27.679.801 unidades vendidas de este medicamento en 2018."En su presentación de venta bajo receta, se debe respetar las indicaciones del médico en cuanto a dosificación e intervalo de toma. Y en la presentación de venta libre debe tomarse por un periodo de 3 a 5 días, respetando la dosificación indicada en el prospecto", explicó COFA en un comunicado.Además, se aconsejó no tomar por un periodo mayor sin consultar al médico; no aumentar la dosis en caso de no lograr el efecto deseado, sino consultar al médico; adquirir el medicamento en las farmacias para tener garantía de su origen, calidad y conservación, y consultar al médico o al farmacéutico ante cualquier duda.