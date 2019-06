El productor denunciado por fumigaciones dio su versión de los hechos

Policiales La Policía frenó fumigación ante denuncias de vecinos que se descompusieron

Otro productor hizo la denuncia

Desde la Jefatura de Policía de Gualeguaychú informaron este miércoles queHabría sido a raíz de un llamado de vecinos afectados en un campo ubicado en calle 4, entre 7 y 8, de la Colonia El Potrero.Santiago Galante, uno de los contratistas a cargo de la pulverización, explicó que "la máquina llegó el lunes 3 de junio por la mañana a El Potrero, fumigó el lote con un viento de 8 kilómetros por hora. La máxima de ese día se dio a las 11 de a la mañana con 21 kilómetros por hora, según datos confirmados ese día por el Aeroclub"."Luego el fumigador dejó la máquina en condiciones, ya que habíamos parado por el viento y se demoró en salir. Cuando retomo para volver a su lugar de origen -Urdinarrain- se encontró con un patrullero y dos agentes de la Comisaría Quinta de Pueblo General Belgrano. Allí, el conductor firma y luego lo dejaron transitar libremente hasta Urdinarrain donde se encuentra guardada la máquina en las instalaciones de la cooperativa federada agrícola de esa localidad", manifestó el productor., sostuvo Galante. Y precisó:. En este mismo sentido,, pese a lo cual el maquinista llevaba consigo y".Y continuó: "Quiero aclarar, que lo que dice el acta respecto a la prescripción de la receta con fecha 3 de junio, esa es la fecha en la que fue autorizada y por tanto se tienen 48 horas para poder realizar la pulverización., a tal punto no hubo inconvenientes, que el maquinista continuó hasta su lugar de origen."Estoy sorprendido con todo lo que se ha dicho respecto de este tema, ya que la información no es cierta. Fui a Comisaría Quinta a solicitar el acta que labraron los efectivos policiales y me encontré con, o en todo caso atribuye cuestiones que no son correctas", insistió.. Acá no se fumigó ilegalmente como se replicó en algunos medios de comunicación, todo está dentro de la normativa provincial que es la que tiene jurisdicción", señaló Galante.Según indica el acta de constatación labrada por los efectivos policiales,Su nombre está consignado como quien realizó el llamado desde Pueblo General Belgrano alertando que "una máquina fumigadora -mosquito- se encontraba aplicando en un campo del lugar, haciendo hincapié en el viento que había y solicitando que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto".El jefe departamental de la Policía, Cristian Hormaechea, confirmó esta información: "Nos presentamos en el lugar en respuesta a un llamado telefónico. Los agentes asistieron con dos testigos de Pueblo Belgrano -por la imposibilidad de conseguir testigos en el campo- e interceptaron la máquina una vez que había concluido las tareas de fumigación.Y agregó: "El maquinista carecía de registro habilitante para circular con el vehículo y carro, pero esto responde a una infracción de Tránsito".A esto, Galante respondió:En relación al denunciante, Hormaechea confirmó que "la persona fue colocada con nombre y apellido en el acta y deberá dar cuenta como testigo de sus dichos en el caso de que esta situación prospere", a la vez que aclaró que " no se realizó un acta de infracción sino de constatación y no se retuvo en ningún momento la máquina". Asimismo concluyó: "Quien corresponda podrá apelar en el plazo de los cinco días hábiles desde que labró el acta ante las autoridades pertinentes".