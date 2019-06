Cinco hermanitos en total estado de abandono subsistían a base de paltas

Un padre fue denunciado por maltratar a cinco hermanos de entre 5 y 10 años que vivían a base de paltas y en total estado de abandono. Ocurrió en la localidad misionera de Campo Grande. Una vecina que los asistía a escondidas del padre.Tras el pedido desesperado de una de las niñas, hizo la denuncia y finalmente intervino la justicia y fueron entregados de forma provisoria a la mujer (Celia Z).



Según consta en la denuncia, el hombre los tenía en total estado de abandono y sin mandarlos a la escuela. Los pequeños subsistían con lo que le daba la mujer y a base de palta.



La jueza de Paz suplente, Nancy Barbieri confirmó que hay videos filmados por las niñas que fueron puestos a disposición de la justicia.



Barbieri recordó que haciendo uso de la Ley de violencia familiar (Art 4) decidió tomar la medida cautelar de establecer el cuidado provisorio de los menores, pedir el traslado a un hospital local y solicitar asistencia psicológica, acciones que ya se realizaron.



Los niños estaban con el padre, ya que de acuerdo con lo indicado en la denuncia, fueron abandonados por la madre cuando la pequeña de seis años tenía apenas tres meses. Se sabe que la madre estaría en Buenos Aires.



El padre, en tanto, Jorge A. se encuentra en libertad, ya que no hay pruebas para proceder a la detención. "Fue realizada solamente una denuncia por violencia y no así denuncia penal por lesiones", indicó la jueza suplente de Campo Grande.



La vecina denunciante le proveía de alimentos cuando el padre no estaba en su domicilio. "Ella le daba la olla de comida y ellos escondían cuando llegaba el padre para no ser golpeados", contó la jueza, según las declaraciones de la denunciante.



Según consta en la denuncia, la vecino declaró que los niños le hicieron varias cartas pidiéndole ayuda.



Los chicos son Morena(10), Aldana (09), Dilan (08), Yandi (07) y Nicolás(06). Ayer comenzaron la escuela tras la asistencia de la Municipalidad que le acercaron útiles y ropas.



"Los visité ayer y estaban contentos y me manifestaron que querían ver a su abuela", contó la letrada. Dijo que ahora se arbitrará los medios para que tengan contacto con la abuela.



Confirmó que hay un video de una de las pequeñas que está a disposición de la justicia. "El video fue hecho en una situación de desesperación", declaró.



La causa pasó al juzgado de familia de Aristóbulo del Valle quien seguirá con la investigación del caso, publica el sitio Misionesonline.