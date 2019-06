Clausuraron la guardería donde maltrataron a una beba: Difundieron nuevo video

Nuevo video de los maltratos

La municipalidad de La Plata clausuró este jueves el jardín maternal donde una beba de cuatro meses fue golpeada y zamarreada por una maestra que, además, habría intentado asfixiarla, según informó una fuente comunal.Se trata del jardín "Aventuras en Pañales", ubicado en las calles 40 entre 8 y 9 de la capital bonaerense.En anteriores inspecciones, la comuna había detectado falta de documentación respaldatoria pero, como no revestía gravedad para la seguridad de los niños. se permitió su funcionamiento.La abogada de la familia de la beba maltratada, Martina Raffetto, explicó que "cuatro familias se acercaron al estudio tras reconocer a sus hijos en el video difundido, incluso con otras maestras presentes".Agregó que "también muchos papás se acercaron y contaron que notaron a sus hijos golpeados y cuando pidieron los videos a la institución no se los entregaron, por lo que necesitamos que se secuestren otros videos".Raffetto adelantó que "estaríamos en condiciones de pedir se impute a las dos dueñas del establecimiento, porque evidentemente era una práctica común ese maltrato".El caso que se dio a conocer el último sábado tras su divulgación en redes sociales fue denunciado en octubre pasado cuando Carolina Penzi, la mamá de la beba, luego de observar moretones en el cuerpo de su hija de cuatro meses, y es investigado en la UFI N 6° de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Romero.Raffetto explicó que la maestra, identificada como P. G., fue notificada de la causa por lesiones leves, aunque "para nosotros hay una tentativa de homicidio porque se ve en el video que le tapa la cara con una manta, siendo una bebé de solo cuatro meses".La abogada aseguró que buscarán que "la denuncia no quede caratulada como "lesiones leves" sino como "homicidio en grado de tentativa"."A una beba de cuatro meses la dejaron por más de una hora y media con una manta en la cara. La pudo haber asfixiado y, además, después lo volvió a hacer", explicó Raffetto.