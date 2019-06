"La fuerza me la da Justina desde su lucha en un sanatorio; ella quería vivir"

En el marco del Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, se realizó en la ciudad de Paraná un simposio que contó con la participación de Paola Stello, mamá de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció a los 12 esperando un trasplante de corazón y que dio lugar a la denominada Ley Justina En declaraciones a, Stello relató que lo sucedido con su hija le cambió la vida y su objetivo, tras la muerte de Justina, es "poder ayudar a todas las personas que podamos", y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos."Vengo a contar mi historia, es una historia de vida que muchos conocen y quiero dar esperanzas, porque multiplicarse por siete es trascender y poder darle la posibilidad a otro de seguir viviendo", afirmó para contar que desde hace un tiempo y con el acompañamiento de unos amigos, armaron la Fundación Justina "y".Sobre la Ley que lleva el nombre de su hija, Stello indicó que es una normativa "generosa" porque, "más allá que a partir de los 18 años todos somos donantes, uno puede decir que no". Y remarcó que los números de trasplantes "han aumentado. En el 2019 vamos muy bien pero todavía falta y estamos trabajando fuertemente para cumplir con ese objetivo y creo que con la solidaridad, con el ponerse en lugar del otro, y con el apoyo de los profesionales, vamos a seguir creciendo".Al hacer referencia a su participación en este simposio y las charlas que brinda en distintos puntos del país, afirmó que "los médicos son una parte importante en este proceso porque siempre están a favor de la vida, y hacen todo lo posible para poder salvar al paciente y es un honor para mí estar hoy con ellos. Estoy muy conmovida de estar en Paraná que es mi ciudad natal y de brindar mi testimonio; espero que ayude a muchos porque,"."Lo nuestro fue algo increíble porque esta enseñanza me la da mi hija en ese proceso de espera, ella quería vivir, amaba la vida, y ese, es una frase extremadamente generosa en la cual no me puedo quedar; yEsto marca un cambio en mí, ya no soy la misma desde aquel 2017 cuando emprendí una nueva vida y mi elección es esta: poder ayudar a todos los que podamos".La mamá de Justina recordó que cuando la pequeña tenía apenas un año y medio se enteraron de su diagnóstico, cardiopatía transgénica, "y".Finalmente, Stello remarcó que el tema de trasplante en Argentina "era muy tabú" y desconocía muchas cosas, y de todo ese desconocimiento hace "un mea culpa absoluto".