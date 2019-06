Beba maltratada: "La retiré y me di cuenta que le había pasado algo grave"

Más denuncias contra la maestra

Carolina y Juan Manuel, padres de Pilar, la beba que fue maltratada en una guardería de La Plata, hablaron con Telefe Noticias sobre cómo detectaron el infierno que había vivido su hija y que ahora se investiga en la Justicia.Carolina, la mamá de la beba, dijo que el día que retiro a su hija del lugar se dio cuenta de que le había pasado algo grave. Luego de ello hicieron la denuncia y se confirmaron las peores sospechas. "Después de ver ese video no pude hacer otra cosa que compartirlo, me quedé muy angustiada", relató.Todo sucedió en la guardería "Aventuras en Pañales", que funciona en 40 entre 8 y 9 de la localidad platense. Carolina, que es pediatra, contó que a la semana de la denuncia - presentada en agosto pasado- fueron al jardín a exigir una explicación y que la respuesta fue "malísima".Las tres maestras que estuvieron con la beba se hicieron las desentendidas y Paula, la mujer que maltrató a su hija, dijo que "no sabía qué le había pasado". "Titubeaba, me cambió su discurso, me dijo que ese día había estado con muchos bebes, que no sabía lo que le había pasado, dijo que Pili había estaba muy llorosa".A raíz de la falta de respuesta de la Justicia, Carolina contó que decidieron hacer público el video, para alertar a otros padres de la situación. "Como mamá es muy duro para mí. Decidimos el medio público para que se conozca y la causa tome otro ritmo", sostuvo.Por su parte, Juan Manuel, papá de la beba, contó que su hija no quería tomar la mamadera cuando asistía a la guardería. "Uniendo cabos sospechamos que le daban a mamadera muy caliente", relató, tras lo cual agregó que su hija "por suerte ahora está bien".Carolina dijo asimismo que, tras publicar el video, "llegaron muchas denuncias a su nombre". "Vi maltrato en otros bebés, no estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal", dijo. Y pidió que "otros padres se acerquen e identifiquen a sus hijos". "Me parece terrible que la directora no se responsabilice", concluyó. Fuente: (Telefé).-