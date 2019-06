Olvidaron poner la alarma y les robaron hasta el perro

Son horas de suma angustia para una familia que vive en barrio Candioti Sur, en la vecina ciudad de Santa Fe a raíz de un robo sufrido en su domicilio. Los delincuentes se llevaron gran cantidad de pertenencias pero, lo que es peor, también sustrajeron un cachorro que era la mascota de una niña de 7 años.La odisea comenzó la tarde del sábado, en el lapso de las 18 a las 20, que fue cuando los ocupantes de la casa salieron para hacer unos trámites.Fue entonces cuando uno o más individuos accedieron a un inmueble ubicado en Sargento Cabral y Güemes, esto es, en el corazón de Candioti Sur.En rigor, se supo que los rufianes habían estado antes en una propiedad lindera. Allí si bien no pudieron ingresar al hogar, lograron hacerlo en un quincho instalado en un patio desde donde se llevaron algunas cosas menores.Cumplida esta parte, los intrusos "pasaron" al otro inmueble donde hicieron el mayor de los daños."Nosotros habíamos salido para hacer un mandado, pero con tanta mala suerte que olvidamos activar el sistema de alarma", contó Facundo en diálogo con El Litoral."Creo que fueron dos ladrones los que entraron a mi casa. Se pudieron hacer de algunos objetos de electrónica como un celular, notebook, relojes, prendas y algo de dinero. Pero no contentos con lo obtenido, también se llevaron el perro de mi hija", agregó.La mascota en cuestión es un Bichón Maltés, que tiene apenas 2 meses y responde al nombre de Odi.Más adelante Facundo explicó que "la verdad que lo material no tiene valor para nosotros como la compañía de Odi y la felicidad de nuestra hija de 7 años. Realmente estamos muy mal con este tema", remarcó desesperado."Si alguien sabe algo sobre el destino de nuestra mascota, rogamos se comuniquen a los números: 3424 491433 ó 3424 479689 donde se agradecerá. Les quiero pedir que me ayuden con esta historia para que ocurra algo mágico y la felicidad vuelva a nuestro hogar", cerró.