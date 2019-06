Veterano de Malvinas se encontró con el "chico" que envió una carta en la guerra

El 28 de abril de 1982, Pablo Alvarenga, un nene de 10 años escribía una carta a un soldado de Malvinas y a miles de kilómetros, Oscar la recibió y lo acompañó durante toda la guerra. Hoy, 37 años después se conocieron y tuvieron un emotivo encuentro.La historia empezó en Misiones, cuando Pablo en compañía de sus padres escribió de puño y letra una carta para que algún soldado no se sintiera solo en plena guerra. "Querido amigo. No te conozco, no se tu nombre. El mío es Pablo y tengo 10 años, curdo 5to. grado "B" y tengo un hermano que se llama Esteban y vivo en la ciudad de Posadas, muy al norte de nuestro país que vos allá lejos, y con valentía defendés esa perla argentina". Estas son las primeras líneas que sin saberlo se convertirían 37 años después en una historia de cariño y admiración.En paralelo, Oscar la recibió y la guardó entre sus recuerdos más queridos. Las palabras de ese nene desconocido lo acompañaron durante toda la guerra y se aferró a la carta en más de una oportunidad. "Llegaban bolsas con muchas cartas y las repartían. A mí me tocó la de Pablo y me acompañó durante todo el tiempo que estuve en Malvinas", contó entre lágrimas el ex combatiente según supoOscar no sabía leer ni escribir, así que fueron sus compañeros los que le leyeron la carta de Pablo. Durante todo este tiempo guardó la esperanza de conocer a ese nene que le dio fuerzas y le hizo compañía. Y ese día llegó, los dos se fundieron en un abrazo de hermanos que tardó 37 años pero se hizo realidad.El encuentro se produjo gracias a la búsqueda de Barby, la hija de Oscar, que encontró a Pablo a través de Facebook y le escribió un mensaje: "Hola Pablo, te escribo porque mi papá es veterano de Malvinas. Él cuando estuvo allá recibió una carta de un niño que vivía en Misiones, Pablo Alvarenga. Desde hace mucho estamos intentando buscarte. Yo soy su hija, y quería consultarte si alguna vez viviste en Roque al 170. Esa carta lo acompaño toda su vida y la nuestra. Espero tu respuesta", escribió la chica.Cuando Pablo recibió el mensaje se le puso la piel de gallina. "Intercambiamos muchos mensajes y fuimos organizando el encuentro. La carta que escribí no solo llegó a Malvinas, si no que 'El Héroe Oscar López', que tenía nada más que 9 años más que yo la guardó y aún la conserva. Pensar que con los pocos años que me llevaba estaba defendiendo la patria en las Malvinas", contó emocionado Pablo."Quiero que sepas que no estás solo, pues siempre nos acordamos de vos en nuestras oraciones y si alguna vez venís a nuestra tierra colorada quisiera conocer a mi amigo que tan valientemente defendió nuestras Malvinas. ¡Suerte amigo!", así termina la carta.Lo cierto es que Pablo viajó desde Misiones y Oscar desde Córdoba hacia Rosario para conocerse. Fue un encuentro con mucha emoción, muchas palabras y abrazos. Y un gracias eterno a ese chico sensible que escribió la carta y a ese héroe que fue a arriesgar la vida por la Patria.