Temen que haya un repunte del río Uruguay el fin de semana

Las recientes lluvias podrían provocar un repunte del río Uruguay para el fin de semana. Así se adelantó desde el área de Hidrología del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. El importante volumen de lluvia se registró en la cuenca alta del río Uruguay y estaría llegando a Concordia sobre el cierre de esta semana.



El ingeniero Eduardo Zamanillo, confirmó que "ha habido un evento pluvial, durante la semana pasada, en la cuenca alta" del río Uruguay.



En declaraciones al programa "Con Todo al Aire", el profesional explicó que el caudal incrementado "forzó la abertura de vertederos de todas las presas" de la zona, generando "una ola de crecida que se está desplazando por el río".



"Ya hizo pico en El Soberbio y en San Javier, hoy (por este lunes) está haciendo pico en Santo Tomé y eso va a estar, en unas 48 horas, en Paso de los Libres", detalló. En Concordia Con todo, se espera que "el ingreso de ese pico al embalse de Salto Grande" se esté produciendo durante el próximo fin de semana. Sin embargo, Zamanillo puntualizó que "no es una crecida complicada, pero esperemos poder manejarla dentro de los límites que estamos evaluando hace unos cuantos días".



En principio, el referente del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande comentó que la idea es poder manejar una altura "por debajo de los 9 metros", sobre el puerto de Concordia. Agregando que, actualmente, "estamos mojando un poco más de 8 metros". Pronóstico Por último, Zamanillo comentó que ? siempre teniendo en cuenta los modelos predictivos vigentes ? "no estamos esperando para esta semana, ningún evento pluvial de significación". Sin embargo, se espera uno para "después del octavo día" de junio, que podría afectar los valores normales para la "cuenca media y alta".



De todas maneras, hasta la actualidad, la magnitud prevista de ese último evento no "indica que tenga que ser de preocupación", remató.