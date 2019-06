Inicia la posta respiratoria en hospitales y en centros de salud

"Arrancan este lunes los tres meses de posta respiratoria en el marco de las campañas de invierno, en los centros de salud de referencia, como el Domagk, Corrales y Carrillo, los que cuentan con refuerzos en horarios de la tarde, específicamente, para los cuadros respiratorios en menores de seis años", confirmó a, el director del hospital "Gerardo Domagk" de Bajada Grande, Dr. Marcos Bachetti.Respecto de los casos para la atención de los cuadros respiratorios, se mencionó "síntomas febriles, tos y broncoespasmos, frecuentes en esta época, y sobre todo en los recién nacidos, durante los primeros tres años".La atención en posta respiratoria, que se brinda de 15 a 21hs, "separa los cuadros respiratorios de los chicos, de la guardia común, a fin de priorizar y focalizar su atención para que no tengan que esperar, a fin de que se tomen las acciones en tiempo y forma", explicó el Dr. Bachetti."Es una modalidad que se implementa todos los años y es importantísimo para garantizar la atención y las buenas prácticas dentro las complicaciones que da el invierno", destacó el directivo."A través del programa Maternidad e Infancia, todos los años se hace la presentación y la logística para el trabajo a través de la posta respiratoria, que tiene muy buenos resultados a la hora de cubrir la mayor cantidad de chicos posible, en esta época", agregó, al tiempo que destacó: "En todos los inviernos se trabaja fuertemente, y descentralizado en la ciudad para que no todos los casos recaigan al hospital San Roque".Por su parte, el enfermero Ariel Cuello, responsable de la posta respiratoria en el "Domagk", comentó que "se hace la primera evaluación, y los enfermeros, que fuimos capacitados para la medicación de estos casos, vemos cuál es el paciente más urgente y derivamos la urgencia al médico"."Si no logramos resolverlo, le otorgamos un turno programado para el otro día, con el pediatra; en caso contrario, el paciente se deriva al San Roque", explicó.En la oportunidad, valoró que el registro de los casos de atención, se suma a la historia clínica del niño y aporta datos estadísticos.