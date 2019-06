Pronostican una semana sin lluvias, pero algunos días habrá niebla

Piden extremar medidas al conducir

algunos consejos que te ayudarán a prevenir accidentes y que podrás aplicar tanto en el auto como en las motos

Será una semana sin lluvias en Entre Ríos y con temperaturas relativamente altas para lo que es habitual en esta época del año, cuando el otoño llega a su fin y restan menos de tres semanas para el inicio del verano.Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados, mientras que las máximas rondarían los 20 e incluso podrían trepar hasta 23.El domingo, se emitió un informe especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica "bancos de niebla" para varias provincias, entre las que está incluida Entre Ríos. Producto de este fenómeno "se reduce la visibilidad significativamente". Si bien el parte es para este lunes, el organismo estima que podrían repetirse situaciones similares al menos durante la jornada de mañana.Si va a viajar en auto o moto, es importante tener en cuenta estos consejos para evitar colisiones o frenadas bruscas.Se aconsejaDisminuir la velocidad y mantener distancia con el auto que va adelante son dos de las conductas clave cuando se cruza un banco de niebla.Con las temperaturas frías, comienza a aparecer la neblina y hay que tener precaución al conducir en las calles de la ciudad y rutas.Este fenómeno tiene la particularidad de "desarmar" el haz que producen las luces de los vehículos de manera que los conductores no pueden verlo.Por eso,te presentaDe esta manera, tu vehículo será visto por otros. Si tenés faros antiniebla, no dudes en encenderlos también.de tu auto o motocicleta: de este modo tendrás más tiempo para reaccionar en caso de algún imprevisto.: te ayudarán a controlar el movimiento de los vehículos que vienen atrás. Por otro lado, no olvides señalizar, por medio de los faros traseros, los cambios de carril (guiño) o cualquier otro movimiento que tengas que realizar.: ver a través de la niebla suele ser complicado, por eso se debe procurar hallar siempre un punto de apoyo visual: la línea central (amarilla), líneas laterales (blancas) y ojos de gatos. En caso de que no encuentres un punto de apoyo, intentá guiarte con la banquina.: si no guardás la distancia de seguridad, en caso de una frenada repentina o brusca, te verás imposibilitado de realizar alguna maniobra defensiva.Las conversaciones, la radio y el cigarrillo pueden cortar la monotonía en situaciones normales, pero cuando hay niebla pueden distraerte. Se recomienda tocar la bocina de vez en cuando para alertar sobre tu presencia a peatones y otros vehículos. Además, hay que permanecer atentos a señales sonoras de los demás vehículos, bocina, motor o sirena.: es muy común que los conductores utilicen las balizas cuando están cruzando un banco de niebla, pero confunden al resto de los vehículos, ya que indican que el vehículo está detenido.e lo contrario, usar el guiño hacia la derecha. Bajo ningún caso te alejes del vehículo.En muchas oportunidades mantener los faros antiniebla encendidos cuando no es necesario, confunde a los vehículos que van detrás.