Mujer cautiva por 20 años: "El vínculo es de alto contenido psicopatológico"

El psiquiatra y psicoterapeuta Ernesto Ratghe opinó que se trata de un episodio muy complejo y que, a simple vista "hay una interacción patológica grave, donde una persona se apodera de otra que, en algún momento, "se anima", y en un acto de valentía y sale de su cautiverio.



Sin intención de dar detalles, porque no conoce el caso en forma exhaustiva, el psiquiatra puntualizó que "se trata de una interacción vincular con alto contenido psicopatológico, que debe haber provocado un enorme sufrimiento en la mujer afectada, a manos de un hombre que ejercía un poder con un alto contenido de manipulación y sadismo, y que anuló la autonomía de su compañera".



"Hay un vínculo gravemente patológico, de eso no cabe duda", comentó a La Capital. Si bien el caso amerita ser estudiado, Ratghe señaló que "se ejerció un poder sádico sobre una persona débil que no podía defenderse, pero, cuando tuvo la oportunidad, logró escaparse".



A la pregunta sobre si la víctima tiene posibilidades de recuperación, el médico señaló que si la mujer pudo escapar, también podrá buscar ayuda.

"La mujer pudo encontrar un mínimo resquicio de libertad interior, escapar y pedir ayuda. No le debe haber resultado sencillo hacerlo, pues no sólo hay "cadenas de metal" que impiden el paso, sino "cadenas psíquicas que son las más difíciles de abrir". Aun así la mujer en un acto de valentía logró salir adelante luego de los años de cautiverio.



Ratghe señaló que la víctima demostró que es capaz de realizar un acto de valentía, por lo que, seguramente, "va a encontrar más fuerza para pedir ayuda especializada y emprender un arduo, pero no imposible, proceso terapéutico que le permita recuperarse de los efectos de una historia tan trágica", concluyó.



Fuente: La Capital.