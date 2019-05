Terror en el aire: cinco heridos tras turbulencia en vuelo de Lima a Ezeiza

Foto: Ilustrativa

El incidente generó pánico entre los pasajeros. "Como una película de acción en la que se está por caer el avión", describieron argentinos.



El vuelo AV965 de Avianca hizo este jueves una escala en Lima, Perú, antes de regresar a Buenos Aires. "Fueron 10 minutos de turbulencia, unos minutos de calma y otros 10 minutos más de terror, como una película de acción en la que se está por caer el avión y al final no se cae", contaron a Clarín los argentinos Ricardo y Silvana, quienes viajaban a bordo.



La turbulencia arrancó entre la 1 y las 2 de la madrugada. "La mayoría de los pasajeros estábamos durmiendo. El piloto sólo activó la señal de ajuste de cinturón (al comenzar la turbulencia) pero no lo anunció por el altavoz y los que estaban durmiendo no la vieron", detalló la mujer.



"Había al menos tres pasajeros parados que quería ayudar, ahí la azafata y el comisario de a bordo, con un aeromozo, no sé bien su función, se pararon para sentarlos donde sea. Podía haber otro pozo de aire y se mataban", agregó Ricardo, cuyo hijo sufrió una herida en la cara y aseguró haber visto al menos a 10 pasajeros vomitando.



Finalmente, a las 4 de la mañana, cuando el avión de Avianca aterrizó en Ezeiza, lo esperaban dos ambulancias del servicio de emergencias. Los médicos subieron al avión y revisaron primero a los heridos de mayor importancia y luego para controlar al resto de los pasajeros. Al menos cinco de ellos fueron asistidos por dolencias menores.



Desde Avianca aseguraron que la "turbulencia severa" fue en la frontera entre Chile y Argentina, También que "el avión aterrizó sin inconvenientes".

Por último, aclararon que "estos eventos climáticos son comunes en la ruta".