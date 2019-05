Evoluciona favorablemente la niña que recibió un trasplante de corazón

El viernes pasado, se realizó en Buenos Aires el trasplante de corazón a la niña posadeña de seis años, luego de estar en la lista de espera durante dos años. Nilda Cabrera, la mamá, expresó que la operación fue exitosa y que la pequeña se encuentra en una lenta pero, hasta ahora, favorable recuperación."Desde pequeña sufría de una cardiopatía congénita, se le hicieron tres operaciones y como no hubieron cambios en su corazón se decidió ingresarla a la lista de espera", comentó Nilda. Ya casi paso una semana de la intervención quirúrgica y con ello se fueron los días más críticos. Según los médicos, la niña se está recuperando favorablemente y hay que ir observando la evolución día a día."Abigail esta despierta, come y a pesar de que no dice mucho está más animada", comentó la mamá. Los primeros seis meses son claves, y hay que controlar la evolución día a día. Hoy Nilda se encuentra en Buenos Aires junto a su pequeña, pero como el proceso es lento, volverá a Misiones y aguardará que los médicos le den el alta para reencontrarse con su hija.Ayer fue el Día Nacional de la Donación de Órganos y en cuanto a su importancia la mamá de la paciente expresó que es necesario informarse: "Es importante que cada uno concientice en sí mismo, se informe y desde ahí comenzar a construir una sociedad que se interese en donar. Es importante concientizar, es bueno para todos", afirmó. Fuente: (Misionesonline).-