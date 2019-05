Video: Causó preocupación una cuádruple rodada en una carrera de caballos

Así fue la cuádruple rodada

Causó preocupación una impresionante cuádruple rodada que se registró este miércoles en la 14ta competencia que se celebró en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. En medio de la carrera de 1200 metros por el Premio Seattle Mond,con heridas de consideración.El competidor "Cuervo campeón", con la monta de. Detrás suyo lo hicieron "Vacation Seattle" (con, el jockey brasileño más ganador de la historia mundial, quien quedó tendido en el suelo) y "Gallo Chillon" (con Martín La Palma). También sufrió heridas("Lame Cockpit"), el jinete uruguayo con más victorias en la hípica argentina. "Shopper Personal" (7) resultó ganador de la prueba.El primer parte médico arrojó que tres de los jinetes que se vieron involucrados en la impactante rodada sufrieron lesiones y politraumatismo de diversa consideración. Todos ellos fueron atendidos en el Sanatorio de la Trinidad."Brian Enrique: Fractura de clavícula derecha. Quedó en observación. Jorge Ricardo: Traumatismo cráneo -pérdida parcial de conocimiento, recuperó-, traumatismo facial y traumatismo toráxico. Quedó en observación. Pablo Falero y Martin La Palma: De alta", informó Hipódromo de San Isidro mediante su cuenta de Twitter, en el segundo parte del día.Por su parte, informaron que los caballos no sufrieron lesiones más allá de los golpes por la caída y se encuentran en buen estado.

Brian Enrique trabajó en Chajarí

"Me tocó relatar la peor rodada en mi carrera profesional. Cuando ocurren estas cosas es difícil seguir adelante, pero traté de hacerlo. Entiendo que son cosas que pasan, pero a mí nunca me había pasado esto de relatar una cuádruple rodada. Rezo mucho por todos los afectados", reconoció el relator Diego Notario."Estuve dos años en Sauce de Luna y después me fui a Chajarí, ahí trabaje alrededor de 8 meses con Diego Castro y luego un par de meses más con Claudio Robol, me sirvió mucho la experiencia de haber trabajado en esa ciudad", contó Enrique meses atrás en una entrevista brindada aSobre la relación con los caballos, aseguró: "Estoy todo el tiempo pensando en los caballos, todo lo que hago es por ellos. A mi futuro lo veo siempre relacionado a ellos, me fue muy bien tanto como cuidador y como jockey. Quiero seguir en contacto con los caballos, es algo especial lo que siento, todo lo que estoy teniendo es gracias a ellos".Además, con respecto al apoyo familia,, expresó:vine a los 20 años a Buenos Aires, sin saber nada, estaba lejos de mi familia y no era fácil, ellos me llamaban todos los días para ver cómo estaba y se preocupaban mucho por mí. No fue fácil estar lejos de ellos y pelearla solo, pero me está yendo muy bien".