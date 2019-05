El sacrificio de ser tambero, un trabajo en el que "no hay feriado ni domingo"

Es un trabajo que se ha ido transmitiendo de generación a generación. La familia Llorenz tiene su tambo en la zona de Tezano Pintos, a pocos kilómetros de Paraná. Carlos y Juan, padre e hijo, recibieron a. Describieron lo sacrificado de la tarea, pero resaltaron que es lo que saben hacer y lo que les gusta. No obstante, hicieron hincapié en que no comprenden los motivos de la diferencia entre el valor que reciben ellos por cada litro y lo que termina pagando el consumidor en la góndola."Se trata de producir la leche de mejor calidad. No sé qué es lo que pasa en cuanto a la diferencia de lo que se le paga al productor y lo que abona el consumidor en góndola. Hace años que trato de averiguar eso, pero nadie me lo puede explicar", expresó Carlos.Respecto a las tareas que desarrollan, Juan describió: "Arrancamos con el ordeñe a las 5.30. Después hay que alimentar a las vacas y terneros, para volver a producir alrededor de las 16. Y terminamos a la noche. Estamos ordeñando 104 vacas y en invierno llegamos a 120 o 130, para alcanzar el pico de producción".Enseguida retomó el tema del precio: ". Es una vergüenza".Y también dio cuenta de lo sacrificado que es este trabajo, que no distingue jornadas de calor, frío, lluvia o barro. "".Asimismo, reclamó medidas políticas que brinden previsibilidad "para saber a dónde apuntar. Van tomando medidas mes a mes, por lo que es imposible meterse con un crédito para mejorar".No obstante, resaltó: "".A su turno, Carlos acotó: ""."En este momento nos venimos manteniendo. Tuvimos que achicar un poco la recría por la sequía de años anteriores", contó el hombre, al tiempo que admitió: "En la zona van quedando muy pocos tamberos. Por lo general el que deja el tambo y se va a la ciudad, el campo se arrienda, siempre soja, más o trigo.", enfatizó."El tambo estuvo muy castigado, ahora el precio ha mejorado un poquito, pero tendría que haber alguien que se ponga las pilas y nos pueda dar previsiones a futuro", sugirió.Juan contó que "hay mucha gente que quisiera comprar la leche directamente del tambo, porque no tiene pie ni cabeza que nos paguen 12,50 y en el supermercado la vendan a más de 40 pesos. Sería mucho mejor para su bolsillo. Mucha gente se acerca a querer comprar. Nosotros no estamos vendiendo, porque se entrega todo a la usina", aclaró."Quien se queda con esa diferencia, que es muchísima", se preguntó.Además consideró que "la leche producida en el tambo es mejor, no es la misma que la de un sachet. A esta leche no la cambio por nada".Finalmente, Juan reconoció que ". Acá no hay descanso", reiteró, a la vez que consideró que "se necesita un mejor precio como incentivo para mejorar y producir más".