Emotiva despedida al policía muerto en accidente: "Dios lo llamó a la eternidad"

Con profundo pesar fueron despedidos este martes los restos del Oficial Principal Aarón Federico Martínez, fallecido en la madrugada del lunes como consecuencia de las heridas sufridas una semana antes en un accidente de tránsito ocurrido en la autovía, mientras se encontraba en servicio.Con estas sentidas palabras, el funcionario policial despidió al oficial fallecido: "En su paso por esta vida, dejó extensos ejemplos de profesionalidad policial que hicieron que el Oficial Principal Aaron Federico Martínez, fuera apreciado por superiores y subalternos, con quienes forjó una verdadera amistad, durante el tiempo que nos acompañó desde su inicio en la carrera policial hasta su trágica partida en el cumplimiento del deber, siendo paradigma de sus compañeros policías"."Fue de esos funcionarios que dejan una impronta perenne para la institución policial. Pero no solo fue buen policía, sino también excelente Padre, Esposo compañero, Hijo cariñoso y Hermano confidente, por ello este reconocimiento para acompañar a sus seres queridos, especialmente a su familia".Participaron de la ceremonia el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. Gustavo Maslein; el Jefe de Policía del Departamento Colón, Crio. Mayor Héctor Daniel Páez; el Intendente de Colón Mariano Rebord; el Director de Operaciones, Crio. Gral. Gustavo Daniel Schierloh; el Director de Investigaciones, Crio. Gral. Fabio Jurajuria; el Director de Institutos Policiales, Crio. Gral. Claudio González; jefes departamentales de Uruguay, Villaguay, San Salvador y Victoria; subjefes y personal policial de Oficiales y Sub oficiales de Colón y otras jefaturas. Se hizo presente, además, la Banda de Música de la Provincia y Cadetes de la Escuela de Oficiales -quienes tuvieron a su cargo la Guardia de Honores- y banderas de la Jefatura Departamental."Su esposa y su hijo no están solos, todos desde hoy seremos su nueva familia, para contarle a Dante que tuvo un padre que hoy es mártir policial, que fue un Policía que dejó todo por una sociedad a la que amaba", aseguró el comisario Páez.Y continuó: "Ante momentos como este nos preguntamos por qué Dios permite estas cosas y a veces no encontramos la respuesta, pero nuestra fe cristiana nos enseña y afirma que nuestro camino en la tierra es un simple paso a la verdadera vida; a la que Aarón ya se nos adelantó para resucitar junto al Señor"."En esta verdad fundamental es donde su familia, debe ampararse para salir adelante de tan penoso trance, rescatando las cosas buenas que sin dudas vuestro esposo y padre les dejó", destacó."Oficial Principal Aarón Federico Martínez descanse en paz y brille para él la Luz que no tiene Fin", cerró.