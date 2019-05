Distinguieron a ex combatiente que impulsó identificación de muertos en Malvinas

El presidente Mauricio Macri entregó una distinción al ex combatiente de la Guerra de Malvinas Julio Aro, quien junto al ex soldado británico Geoffrey Cardozo impulsó el proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.



Aro y Cardozo fueron propuestos el año pasado para el Premio Nobel de la Paz por "sus esfuerzos para lograr la fraternidad entre las naciones y la promoción de la paz entre los pueblos", recordó en un comunicado la Presidencia de la Nación.



Macri distinguió al veterano de guerra durante el acto por el Día del Ejército Argentino celebrado este miércoles.



Aro, presidente de la Fundación No Me Olvides, impulsó la identificación de los soldados caídos en Malvinas en 1982 junto con Geoffrey Cardozo, quien reunió los cuerpos y se encargó de la construcción del cementerio de Darwin en las islas.



Luego de aquel proceso, parientes de soldados muertos realizaron una ceremonia en el archipiélago, ante la cual Aro dijo entonces que "fue como un sueño ver a esas familias que encontraron a sus hijos reconocidos y ahora saben dónde están".



Las tumbas identificadas tienen placas con los nombres y apellidos de los ex combatientes fallecidos, que reemplazaron a las que tenían la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios".