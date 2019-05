Aprobaron droga para la esclerosis múltiple que reduce avance de discapacidad

Foto 1/2 Foto 2/2

Un nuevo tratamiento para pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM) que "reduce la progresión de la discapacidad durante cinco años" se aprobó recientemente en la Argentina, un "avance revolucionario" que constituye la "primera y única terapia autorizada para esos pacientes", afirmó Edgardo Cristiano, director del Centro de EM de Buenos Aires.



Se trata de ocrelizumab, una nueva droga indicada para personas con Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP).



"Muy recientemente se aprobó una nueva droga llamada ocrelizumab, que demostró en sus estudios clínicos disminuir la progresión de la discapacidad en pacientes con EMPP", detalló Cristiano.



El especialista consideró que la aprobación de la nueva terapia es "una verdadera revolución".



"Hasta el momento no había ninguna opción de tratamiento que ofrecerle a los pacientes con esa forma clínica de la enfermedad, por lo tanto, abre un gran camino de esperanza", expresó.



La EM es una enfermedad autoinmune y crónica del sistema nervioso central, y constituye la principal causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes.



Según datos de la Federación Internacional de EM, suele ser diagnosticada entre los 20 y los 40 años y las mujeres tienen el doble de probabilidad de adquirirla que los hombres.



En Argentina se estima que afecta a más de 11.000 personas y sus síntomas varían, ya que puede afectar los nervios de casi cualquier parte del cuerpo.



Sin embargo, los signos más comunes son fatiga, problemas para caminar, visión doble, espasmos, pérdida de visión, incontinencia y problemas para orinar, pérdida del equilibrio, entumecimiento, dificultad para mover brazos y piernas, disminución del período de atención, pérdida de la memoria, depresión, tristeza y problemas para hablar, masticar y tragar.



"El grado de afección es muy variable entre una persona y otra, pero, considerando que afecta fundamentalmente a personas jóvenes, podemos decir que en primer lugar impacta en las múltiples actividades y planes que se tienen a esa edad", dijo por su parte Andrés Barboza, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Central de Mendoza y del Programa Provincial de EM.



Y completó: "La empatía y el apoyo psicológico, si es necesario, son fundamentales cuando se hace el diagnóstico, porque estamos frente a una persona en plena época de estudios, trabajo y planificación familiar a la que se le detecta una enfermedad crónica y potencialmente discapacitante".



En la esclerosis múltiple, el daño a los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Ocasiona muchos síntomas diferentes, como pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación. Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener graves síntomas crónicos que nunca desaparecen.