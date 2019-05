Detenidos en el Hospital Escuela: "No se los puede encerrar ni esposar"

Tras una persecución, este miércoles la policía recapturó a Luciano Torres, el sujeto con frondoso prontuario que había escapado el sábado del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Vale recordar que su madre, dio cuenta de la adicción a las drogas del joven de 23 años, por quien viene pidiendo ayuda desde hace tiempo.de, el Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Comisario Marcos Antoniow, hizo referencia a la permanencia de personas detenidas en el ex Roballos, y los inconvenientes que se presentan para la fuerza policial a la hora de vigilarlos.El Hospital Escuela es una institución de régimen abierto, y quienes llegan con causas judiciales "son detenidos pero no se puede aplicar el reglamento de detenidos ya que".El Comisario indicó que en varias ocasiones han planteado sobre esta situación a las autoridades del Hospital Escuela. "en esa materia. Yes una disyuntiva que se ha venido planteando", pero hasta el momento no se han resuelto.En el caso de Torres, "aprovechó esta situación de vulnerabilidad, saltó por un ventiluz y se fugó".Finalmente el miércoles por la tarde noche, personal de Robos y Hurtos lo individualizó en la zona de calles Caputto y Hernandarias, "se da una persecución y es detenido en Miguel David y Soldado Bordón". El joven de 23 años se trasladaba en una moto que había sido robado días pasados a un funcionario policial en calle Almafuerte. "Ya venía con antecedentes de este tipo, tiene un frondoso prontuario en su haber", remarcó Antoniow.Torres tenía una tobillera electrónica, la cual se había quitado y aguarda "el arreglo de una condena por la acumulación de causas. No es un delincuente menor, más allá de las consecuencias por las cuales actúe de esa manera", dijo en referencia a la adicción a las drogas del muchacho que quedó detenido en Alcaidía de Tribunales aguardando la finalización del trámite para recibir una condena.