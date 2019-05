Junio tendrá una semana atípica con dos feriados y solo tres días hábiles

Mayo no tuvo fines de semanas largos. Sucedió que el 1, Día del Trabajador, fue miércoles, mientras que el 25 "cayó" sábado.Sin embargo, el mes que se avecina trae consigo una semana muy particular, en la que habrá sólo tres días hábiles.El lunes 17 de junio será feriado en conmemoración del Paso de la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.Esa semana será muy atípica, puesto que contará con tres jornadas laborables y dos feriados, puesto que el jueves 20 se celebra El Día de la Bandera por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.Aunque no refiere a los feriados, en medio del fin de semana largo por el feriado del 17, el tercer domingo de junio se festejará el Día del Padre.