El transporte escolar rural suma reclamos y pedidos de cambio

La situación es crítica para las distintas empresas de transporte escolar rural de la zona y con el aumento de combustible el panorama económico se complejiza.



Desde el ciclo lectivo 2019, cada empresa de transporte cobra a través del Instituto Becario, un monto por alumno.



En ciclos anteriores, el sistema de pago era a través del Consejo General de Educación y se contemplaban los kilómetros recorridos. En cambio, actualmente, el pago es por número de alumnos transportados, lo que cosecha distintas críticas.



El inicio del conflicto se dio a fines de 2018 cuando desde el Inaubepro comunicaron los cambios. El comunicado oficial manifestaba que "el cambio consiste en otorgar a los estudiantes transportados una Beca Rural, con el fin de cubrir los gastos de transporte desde su domicilio hasta el establecimiento educativo".



En este sentido, se aclaraba que "para recibir la beca, el estudiante debe vivir en zona rural y concurrir a una escuela del mismo ámbito".



"¿Qué pasará con los becarios que asisten diariamente a la institución educativa pero no viven en la misma zona de la escuela?", fue la pregunta de los transportistas.



Meses más tarde, y en la práctica de la nueva modalidad, surgieron otros inconvenientes. Al pagarse por alumno y no por kilómetro, los transportistas comenzaron a notar que era inviable económicamente.



La docente Nazarena Tajes, quien es directora de la Escuela Nº 1 David Della Chiesa de Ceibas, relató los detalles de la situación actual.



"Hay algunas instituciones que pueden quedarse sin transporte. El año pasado la titular del Becario en el momento era Mayda Cresto. Ella anunció este cambio", explicó la docente y agregó: "al pagar por alumno se presenta una situación compleja: porque antes yo tenía 10 alumnos y ahora tengo 7, porque 3 se recibieron, pero el recorrido sigue siendo el mismo".



"El Becario paga en función de los formularios que tienen, pero ahora el transporte peligra porque podría cortarse este 30 de mayo, y no estamos hablando de alumnos que tienen que hacer 5 cuadras, sino 10 kilómetros", agregó Tajes.



"No sabemos si esto es reducción de costos o cuál es la política del Becario", opinó.



Por otra parte, resaltaron y agradecieron la compra de dos nuevos motores para lanchas que transportan alumnos y docentes para las escuelas de Islas. "Esto es una gran apuesta que ayuda a muchos a trasladarse en menor tiempo", destacó la Directora de la Escuela Nº 1 de Ceibas.



Piden mayor inclusión



Los chicos que se trasladan 20 kilómetros para llegar a la escuela no pueden quedar sin transporte. Esto significaría perder la escolaridad y quedar fuera del sistema; por eso es que los transportes y las autoridades escolares se reunieron con representantes del Becario para buscar respuestas y posibles soluciones.



Este martes conversó la Directora Departamental de Islas, el senador Daniel Olano, representantes de Inaubepro y los transportistas.



Acordaron que entre el jueves y el viernes de esta semana se daría una respuesta para buscar un acuerdo y una solución.



Los transportistas piden que les vuelvan a pagar por kilómetro y no por alumnos, porque el recorrido tiene un costo que debe afrontarse con 10 alumnos o con 25.



Asimismo, solicitaron que se agilicen los trámites burocráticos para autorizar las planillas de cada alumno.



El sistema actual



Desde el 2019 se realizan depósitos mediante una tarjeta del Banco de Entre Ríos. Este paso es para que los transportistas reciban el dinero directamente desde el Becario, sin intermediación de los padres.



Desde el Inaubepro informaron al lanzar el nuevo plan que "el nuevo Sistema de Becas Rurales de Transporte funcionará con la misma cantidad de alumnos que el año anterior, es decir, más de 10.700, en los niveles primario y secundario".



"La idea es optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el acceso a la educación en todo el territorio provincial", explicaron.



"No sé cuánto cobro"



Alejandra Arrejoría del transporte Zarco, explicó a El Día que desde el becario les dicen que "hay becas de 500 pesos, de 1000, de 1500; pero ahora a mí me bajó la matrícula porque hubo chicos que se recibieron y otros que se cambiaron, por lo que voy a cobrar muchísimo menos".



Asimismo, destacó la burocracia que se maneja y los excesivos tiempos en concretar los pagos. No sé cuánto cobro y es imposible trabajar así", resumió.