Imputaron a la profesora que le habría enviado un video íntimo a un alumno

El pasado 3 de abril la noticia quebró la calma en una de las escuelas más prestigiosas de Santa Fe. Una docente de 34 años protagonizaba un video en donde se masturbaba frente a cámara en el cuarto de su hija. El video, en manos de sus alumnos, originó una causa judicial en la cual la mujer fue imputada, en las últimas horas, por "grooming".La Justicia santafesina aceptó la acusación formulada por el fiscal Federico Grimberg, a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), contra X.F.P, profesora del Colegio Inmaculada Concepción. Grimberg, hace dos meses, le especificó a Infobae: "Es un caso delicado, con un menor de edad en el medio, y estamos determinando el rol de la docente y si efectivamente mantenían un vínculo".En el comunicado que difundió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, Grimberg manifestó que "la mujer tuvo contacto -entre octubre y noviembre del año pasado- con el menor a través de las redes sociales Instagram y Whatsapp".Tras la imputación, Infobae dialogó con Bruno Palamedi, abogado de la docente de Geografía, quien explicó la situación judicial que atraviesa su defendida: "Se la imputó por grooming a través de tres testimoniales como prueba, no tienen un solo mensaje o constancia pericial de las conversaciones o envío de archivos. Es importante informar que para imputar sólo tiene que tener sospecha fundada, no certeza".Palamedi remarcó que la profesora "no está procesada" y que todo depende de la investigación que continúe realizando el fiscal Grimberg. "Acá no se comprobó nada. La investigación determinará si se formula la acusación para ir a juicio, en donde los testigos deberán declarar ante un juez".X.F.P., oriunda de Chaco, permanece en Santa Fe junto a su hija, menor de edad. En el Colegio Inmaculada Concepción fue expulsada, se le abrió un sumario educativo y mantiene licencia por tiempo indefinido en el resto de las escuelas en las que brindaba clases.El 5 de abril, Grimberg ordenó la detención de X., quien se presentó en la Comisaría Seccional n° 3, ubicada en la intersección de Balcarce y Lavalle, barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, por su cuenta para prestar declaración y ponerse a derecho. A las pocas horas fue liberada."De acuerdo a lo relevado hasta el momento, se le atribuyó a la imputada haberle enviado a la víctima (con propósitos sexuales) un video en el que se la veía en una situación de intimidad", agregó Grimberg."Transitará el proceso en libertad a raíz de que entendemos que no hay riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. El delito investigado prevé una pena en expectativa que podría ser excarcelable y la mujer no tiene antecedentes penales condenatorios", informó el fiscal."Ningún imputado está obligado a declarar y ella lo hará si considera que es necesario hacerlo. Ella está confiada en que no hizo nada", reveló Palamedi.Fuentes judiciales manifestaron que las tres pruebas testimoniales son declaraciones de los alumnos, quienes habrían confirmado que la docente hablaba con la menor. Desde el entorno de la docente, aseguraron que "ella aún no entiende cómo obtuvieron los videos. Cree que se los quitaron del celular en algún descuido".Según recordaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el grooming fue incorporado como delito al Código Penal de la Nación en 2013.En su artículo 131 establece que "será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".