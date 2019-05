Tras un robo, vecinos donaron garrafas para que no se suspendan las clases

Foto 1/3 Crédito: Universidad Popular Concepción del Uruguay Foto 2/3 Foto 3/3

El pasado lunes, los niños que concurren por la mañana a la Escuela Nº 1 Nicolás Avellaneda, donde funciona la Universidad Popular de Concepción del Uruguay por la noche, advirtieron a los docentes y directivos que las garrafas que se observaban diariamente no estaban, y el canasto que las protegía estaba separado de la pared.



Una vez en el lugar, las autoridades de la Universidad Popular, constataron que el canasto que se encontraba amurado en la pared, había sido desprendido con fuerza y hasta quizás con ayuda de un martillo, para sustraer las cuatro garrafas de diez kilos pertenecientes al taller de cocina donde se dictan diariamente los cursos gastronónicos.



Una vez radicada la denuncia, el mismo lunes a la mañana la Policía había recuperado dos garrafas y dos vecinos habían donado tres garrafas, mientras que otros vecinos habían ofrecido en préstamo sus garrafas personales para que las clases no se suspendan.



"Ante la mala noticia del lunes por la mañana, nos encontramos con la solidaridad de nuestros vecinos que enseguida se comunicaron a través de los medios de comunicación, para donar y prestar sus garrafas. De esta manera pudimos dictar las clases normalmente en los talleres gastronómicos", destacó Antonio Bernhardt, rector del establecimiento, en el que concurren anualmente un promedio de 500 alumnos distribuidos en 22 cursos de formación profesional; destacándose que no reciben aporte del Estado provincial.