Para la OMS, el síndrome de burnout es un trastorno mental

El exceso de trabajo, también conocido como "síndrome de burnout" y la adicción a los videojuegos fueron reconocidos por primera vez como trastornos mentales en la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los estados miembros acordaron que estas nuevas clasificaciones entren en vigor el 1 de enero de 2022, durante la 72° Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó desde el 20 de este mes en Ginebra, Suiza.



La CIE-11 "ha sido diseñada para reflejar las nuevas necesidades en la generación y el uso de la información en salud", afirman desde la OMS, y sostienen que "va a revolucionar la forma en que se codifican las condiciones en el entorno clínico".



"Es la primera vez que el desgaste profesional entra en la clasificación", anunció hoy a la prensa Tarik Jasarvic, portavoz de la OMS.



La nueva clasificación del exceso de trabajo la describe como "un agotamiento físico y mental debido al estrés crónico asociado con el trabajo y el desempleo", aseguraron desde el organismo.



La OMS lo asociará a la sección "problemas asociados al empleo y desempleo" y fue descripto como "un síndrome resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito".



En ese sentido, desde el organismo aclararon, no obstante, que el síndrome de desgaste ocupacional "se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida".



Bajo el código QD85, se lo describe como "un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito". Y se caracteriza por tres dimensiones:



1) Sentimientos de falta de energía o agotamiento



2) Aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo



3) Eficacia profesional reducida



En tanto, el trastorno por los videojuegos fue incluido en la sección "Trastornos de dependencia" y señala que es "un nuevo tipo de trastorno mental" y al que lo practica se lo reconoce como "un adicto con entusiasmo excesivo para los juegos de computadora y video".



Sin embargo, para diagnosticar una enfermedad en una persona durante todo un año, "debe haber signos de un trastorno del juego que afecte negativamente a la familia, a la sociedad, a la educación, al profesional y a otras áreas de la vida, explicaron", explicó la OMS.



El organismo internacional detalló que esperan que médicos y especialistas hagan hincapié en las medidas de prevención y tratamiento y que el patrón de comportamiento "es lo suficientemente grave como para que dé lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento".



"La CIE es la base para la identificación de tendencias y estadísticas de salud a nivel mundial, y el estándar internacional para reportar enfermedades y afecciones de salud", destacaron desde la OMS.